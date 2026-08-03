Un nuevo servicio ASTRA une Hinojosa de San Vicente, San Román de Montes, Pepino y Talavera. - JCCM

TOLEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el servicio ASTRA Hinojosa de San Vicente, San Román de Montes, Pepino y Talavera de la Reina que ha entrado en funcionamiento este lunes.

Según informa el Gobierno regional, este servicio contará con cinco expediciones diarias de ida de lunes a viernes laborables desde Hinojosa de San Vicente hacia Talavera de la Reina --7.00, 10.00, 13.30, 17.00 y 20.00 horas-- y cuatro de vuelta desde Talavera de la Reina hacia Hinojosa --8.30, 11.30, 15.00 y 18.30 horas--. Los sábados laborables habrá dos expediciones de ida --9.30 y 15.30 horas-- y dos de vuelta --11.00 y 17.00 horas--.

El recorrido conectará Hinojosa de San Vicente, San Román de los Montes, las urbanizaciones de Reguerones, Serranillos, Cornicabral y Prado del Arca, además de la estación de autobuses y el Hospital Universitario de Talavera de la Reina, el Gran Chaparral, el Polígono Valdefuentes y Pepino, "facilitando así los desplazamientos por motivos laborales, educativos, sanitarios y administrativos".

La directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda, ha hecho junto con el delegado de Fomento en la provincia, Jorge Moreno, y los alcaldes de Hinojosa de San Vicente, San Román de Montes, Pepino, Roberto Cano, Luisa Nieto, y José Ignacio Díaz, respectivamente, el viaje inaugural de este nuevo ASTRA.

"Esta nueva línea Astra es la continuación de lo que ya se inició con el ASTRA de Mejorada-Segurilla-Talavera, que debido al gran éxito que ha tenido y la acogida, se ha vuelto a renovar y sigue funcionando en esta comarca de Talavera", ha indicado.

Ha avanzado que antes de final de año se va a poner en funcionamiento el Astra de Velada-Talavera, para intentar cerrar el transporte metropolitano relacionado con el entorno de Talavera".