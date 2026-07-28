Nuevos centros, reformas y más climatización de aulas, entre asuntos aprobados por Educación en el Consejo de Gobierno

Amador Pastor en rueda de prensa - JUNTA C-LM / DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CUENCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha dado cuenta en rueda de prensa de los asuntos adoptados por el Consejo de Gobierno dentro de su área, entre los que destacan varias inversiones incardinadas en los 77 millones de euros anunciados por Emiliano García-Page durante el pasado Debate sobre el Estado de la Región para grandes obras educativas.

Así, ha avanzado 3 millones de euros para que en 12 meses esté listo un pabellón polideportivo que dé servicio a los IES José Conde y José Luis Sánchez de Almansa; o cuatro millones de euros para que en el mismo plazo se desarrollle la primera fase del IES Juan Bosco de Alcázar de San Juan, de cara a tener un nuevo aulario para los estudios de Formación Profesional.

En tercer lugar, ha anunciado la construcción de un nuevo centro con servicios complementarios para el centro Tierras de Viriato de Cardiel de los Montes, por 1,2 millones de euros en el próximo año. A todo esto ha sumado una movilización de doce millones adicionales para que los centros educativos de la región soliciten actuaciones de reforma, "una cifra histórica" que podrá llegar hasta a 650 pequeñas obras "para solventar carencias".

AVANCES EN CLIMATIZACIÓN

Amador Pastor ha precisado además que este mismo martes se publican las primeras resoluciones parciales para afrontar gastos por la climatización de centros educativos, dentro de una tercera convocatoria en la que se actuará en total en 174 espacios por 3,25 millones de euros.

Además, este verano se podrán rematar hasta 61 actuaciones en otros 61 municipios de la región para arreglar desperfectos ocasionados por desperfectos climatológicos en las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real.

JUNTA REDACTA FINALMENTE EL NUEVO MARTÍNEZ CHICANO

Entre más asuntos, se ha tomado la decisión de que sea el Ejecutivo autonómico quien finalmente ponga en marcha con músculo propio el nuevo edificio para el CEIP Adolfo Martínez Chicano. Una maniobra tras meses de polémica en los que el Gobierno regional había solicitado al Ayuntamiento de Las Pedroñeras la cesión de terrenos para iniciar el proyecto.

En concreto, este proyecto es necesario "para reformar el centro de capacitación agraria" del pueblo, de cara a que el municipio "cuente con nuevas instalaciones" para este centro educativo, con una inversión de más de 4 millones de euros.

"Es la respuesta que da el Gobierno para poner a disposición del sistema educativo un edificio, puesto que el Ayuntamiento no cedía los espacios necesarios", ha abundado.

Dentro de esta tanda de inversiones, ha avanzado además 7,3 millones de euros para poner en marcha doce unidades de Secundaria en el IES nº 1 de Pioz; así como 9,1 millones de euros para redactar el proyecto del futuro centro integrado de Formación Profesional para Electricidad, Electrónica e Informática.