Núñez admite que el dato en CLM "mejora un poquito" pero ve a la región "peor que el resto" de manera estructural

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez (c), junto al vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo (6i); el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares (5d), y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real y del PP- - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado que el dato del paro conocido este martes en cuanto al mes de agosto "ha mejorado un poquito", si bien ha insistido en que la región está "peor que el resto de manera estructural".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa junto al vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha dicho que "Castilla-La Mancha tiene todavía mucho por hacer".

"Estamos conociendo también datos de posibilidad de que haya un fijo discontinuo por encima de los 10.000 desempleados en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, creo que nos queda mucho trabajo por hacer", ha dicho al respecto.