Núñez afirma ante Feijóo que C-LM no se arrodillará ante Sánchez como sí han hecho ya Page y dirigentes de PSOE regional

TOLEDO, 22 Oct. (EUORPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este domingo ante el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que esta Comunidad Autónoma y los castellanomanchegos "no nos vamos a arrodillar ante nadie y mucho menos ante Sánchez", en referencia al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, criticando que el responsable regional socialista, Emiliano García-Page, "ya ha claudicado" y que los dirigentes del partido en la región "ya se han arrodillado" ante él y sus propuestas de amnistía.

Durante la clausura del acto en defensa de la igualdad de todos los españoles en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, ante unas 2.000 personas, Núñez ha demandado al PP y a los ciudadanos de la región "que nos movilicemos y salgamos a la calle a decir que el PP está unido en defensa de la igualdad y la libertad y la unidad de España y frente a Sánchez y el sanchismo".

"Hoy la unidad de España no es sólo un pensamiento conceptual, sino un principio consagrado en la Constitución del 78", ha comenzado diciendo, para lamentar a continuación que Sánchez "está utilizando" a los españoles y a las autonomías "para generar desigualdades" y en el PSOE "están todos plegados ante Sánchez y el sanchismo".

Ha arremetido concretamente a Emiliano García-Page, que esta semana "se ha hecho una enmienda a la totalidad de sus palabras" no acudiendo al Senado, a la Comisión General de las comunidades autónomas, optando en cambio por dar una versión "cobarde" y considerando que el socialista castellanomanchego "habla mucho, pero después hace muy poco".

"Page dijo que antes de que se rompiera España se rompería el PSOE", ha continuado Paco Núñez, que ha explicado que entre las obligaciones de García-Page --al que ha dicho haber invitado a este acto y al que ha recriminado que haya querido "censurar cualquier asunto que tenga que ver en España en el Parlamento castellanomanchego"-- "está defender la unidad del país", por lo que le ha instado a "que cumpla con su palabra" porque "antes de defender a Sánchez tenemos que defender a España por encima de todo".

NUEVAS ELECCIONES

El presidente regional del PP ha incidido en que es el momento "de dejarse de palabras y pasar a los hechos" y el momento de que haya unas nuevas elecciones generales "para que, ahora que conocemos los verdaderos proyectos de los partidos, vayamos a votar, sabiendo que el PSOE propone la amnistía y el referéndum", ha advertido.

"Lo que no se puede hacer en democracia es ocultar lo que se va a hacer o directamente mentir, eso es cometer fraude electoral", ha precisado Núñez, que ha añadido que "uno no puede ir a elecciones diciendo que jamás pactará una amnistía y regalársela" a la primera de cambio. "No es lícito engañar al pueblo ni mentir en ningún sitio y menos en la política", ha subrayado.

Dicho esto, le ha confirmado a Feijóo que el PP está a su servicio. "Estar a tu servicio es estar al servicio de España", ha finalizado Núñez, que ha asegurado que los 'populares' están "listos para afrontar unas elecciones generales si en enero se produjeran" pero también listos para seguir acompañando a su líder porque "solo con Feijóo al frente del país tendremos un modelo de financiación justo".

Igualmente, le ha dado las gracias a Feijóo por elegir Toledo, y se ha mostrado seguro de que "será presidente del Gobierno" al igual que "es inevitable que en Castilla-La Mancha gobierne muy pronto el PP", convencido de que "sólo con Feijóo habrá un pacto nacional por el agua que permita a los agricultores y ganaderos tener el agua que necesitan para su explotaciones" y una PAC "justa".



"POR ENCIMA DE LA IGUALDAD DE ESPAÑA, NADIE"

El alcalde, Carlos Velázquez, que ha iniciado su intervención deseando la pronta recuperación del vicesecretario regional del partido, Joaquín Romera, que se recupera de un íctus --deseo al que se ha sumado posteriormente el propio Feijóo--, ha destacado cómo Toledo ha sido protagonista a lo largo de los siglos de "acontecimientos fundamentales en la historia", una historia que "demuestra que es posible que pese más lo que une que lo que nos separa".

Velázquez ha empleado gran parte de su intervención en criticar a los socialistas "que hasta hace solo unos meses" gobernaban el Ayuntamiento de Toledo por no haber sido capaces de "posicionarse en contra de Sánchez" no solo frente a la amnistía sino en otros asuntos como las excarcelaciones de agresores sexuales.

Por eso, cuando el PP llegó al Gobierno municipal adquirió el compromiso de que la ciudad "no fuera una herramienta al servicio del sanchismo", algo que es "hoy más importante que nunca" para "decir no a un gobierno que nos avergüenza, que pretende acabar con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".

"No a la amnistía, no podemos dar un cheque en blanco a quienes han querido romper la unidad de todos los españoles", ha puntualizado el dirigente del PP, que se ha preguntado "qué van a hacer" los socialistas que les han precedido y el PSOE de Toledo porque "en el PP hablamos claro" y "los españoles saben que esto que está pasando no pasaría con Feijóo como presidente de todos los españoles".

Velázquez ha terminado aseverando que "por encima de la igualdad de España nadie. Estamos a tiempo de evitar esta deriva", y andado las gracias a Feijóo "por decir alto y claro lo que los españoles quieren y piensan" y "seguir demostrando que las leyes están para cumplirse".