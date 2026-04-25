Núñez afirma que María Guardiola garantiza una gestión responsable y un compromiso firme con el avance de Extremadura - PP

TOLEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que la figura de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura garantiza una gestión responsable y un compromiso firme con el avance de su región.

De esta forma se ha pronunciado Núñez tras asistir al acto de toma de posesión de Guardiola como presidenta de Extremadura, celebrado en el Teatro Romano de Mérida.

Desde allí, el líder del PP en la región ha recordado como la gestión de la presidenta extremeña durante los últimos años ha permitido que su región avance en términos económicos y sociales frente a la parálisis que sufren las regiones gobernadas por el PSOE.

El presidente regional del PP ha recordado como Extremadura ha pasado, gracias al gobierno de María Guardiola, de estar a la cola en competitividad fiscal a situarse entre las comunidades autónomas con una menor presión en materia de impuestos gracias a las medidas implementadas por el PP. Prueba de ello es como la economía extremeña mejora.

Y es que, Núñez ha reiterado que los proyectos del PP para las comunidades autónomas pasan por el apoyo a los sectores productivos, empresas y autónomos, así como bajar impuestos para que el dinero lo tengan las familias.

Por último, ha deseado a Guardiola muchos éxitos en esta segunda etapa al frente de la Junta de Extremadura, mostrándose convencido de que continuará con ese proyecto de mejora de la calidad de vida de los extremeños y de defender su tierra por delante de cualquier otro interés.