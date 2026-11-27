El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en Cuenca. - PP

CUENCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a todos los castellanomanchegos que el próximo domingo acudan masivamente a las urnas para apostar por el cambio. "Hay motivos más que suficientes para echar a Sánchez el próximo domingo. Toda España tiene motivos, pero Castilla-La Mancha tiene aún más".

El presidente del PP regional también ha querido poner en valor el compromiso y la implicación de los afiliados y simpatizantes del partido, destacando que más de 6.500 personas estarán desplegadas por todo el territorio de Castilla-La Mancha durante la jornada electoral

A su juicio, "España necesita abrir una nueva etapa política de la mano de Alberto Núñez Feijóo y Castilla-La Mancha debe comenzar también a construir su futuro".

Núñez ha destacado en Cuenca que el PP de Castilla-La Mancha ha recorrido durante estas semanas todos los municipios de la región, desplegando sus candidaturas y direcciones provinciales y regionales para trasladar a los ciudadanos "un mensaje de ilusión, esperanza y confianza en el futuro", ha informado el PP en nota de prensa.

Una campaña que, según ha señalado, ha vivido con especial intensidad e implicación personal, porque "España necesita un cambio y Castilla-La Mancha necesita poner la primera piedra del cambio que llegará a nuestra región".

En este sentido, ha asegurado que el próximo domingo los ciudadanos tienen una oportunidad histórica para dejar atrás ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y apostar por un Ejecutivo "decente, honrado, transparente y formado por los mejores", capaz de gestionar con eficacia y ofrecer soluciones a los problemas reales de los españoles.

El presidente regional del PP ha denunciado que España ha vivido una etapa marcada por los escándalos de corrupción que afectan al entorno personal, familiar y político del presidente del Gobierno, así como por una gestión que, a su juicio, ha perjudicado gravemente a las familias, con el encarecimiento de la cesta de la compra, las dificultades para llenar el depósito de combustible y el deterioro de servicios e infraestructuras esenciales.

MOTIVOS AÑADIDOS EN CLM

Núñez ha subrayado que Castilla-La Mancha "tiene motivos añadidos para reclamar una nueva etapa política, especialmente después de conocer el planteamiento del PSOE sobre financiación autonómica, que contempla el modelo de cupo separatista catalán".

"Lo que nos está diciendo el PSOE es que, si Pedro Sánchez continúa siendo presidente del Gobierno, el dinero de los castellanomanchegos, el dinero de los conquenses, acabaría en manos de los separatistas catalanes", ha destacado.

Por ello, ha defendido que la región necesita un Gobierno de España comprometido con la igualdad entre territorios, que garantice una financiación justa y que sitúe las necesidades de Castilla-La Mancha y de sus ciudadanos en el centro de sus decisiones.

6.500 PERSONAS EN JORNADA ELECTORAL

El presidente del PP regional también ha querido poner en valor el compromiso y la implicación de los afiliados y simpatizantes del partido, destacando que más de 6.500 personas estarán desplegadas por todo el territorio de Castilla-La Mancha durante la jornada electoral.

"Una cifra histórica" para el Partido Popular regional que demuestra la ilusión, la fortaleza y las ganas de trabajar de miles de hombres y mujeres comprometidos con el futuro de España y de Castilla-La Mancha.

Por último, Núñez ha hecho un llamamiento a la participación masiva el próximo domingo, pidiendo a los ciudadanos que confíen en el Partido Popular y en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

"Que salgan a votar en masa los castellanomanchegos por el cambio. El cambio será muy positivo para España, pero también para Castilla-La Mancha", ha concluido.