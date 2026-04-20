Núñez aplaude el acuerdo PP-Vox en Extremadura y cree que "garantiza la voluntad de los extremeños"

Archivo - El presidente regional del PP, Paco Núñez, en una foto de archivo. - PP - Archivo

GUADALAJARA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aplaudido el acuerdo de Gobierno alcanzado entre su partido y Vox en Extremadura para poder formar gobierno tras el último proceso electoral, asegurando que lo que ha conseguido la presidenta en funciones, María Guardiola, es "garantizar la voluntad de los extremeños en las urnas" para que "se pueda dar por materializada".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha indicado que el pacto es para "estar contento, por España y especialmente por Extremadura", que va a tener "de nuevo a una gran presidenta como es María Guardiola".

"Es a la que los extremeños han votado mayoritariamente, y la manera en la que los extremeños han decidido es que se haga con entendimiento y con pacto", ha enfatizado para justificar el pacto.

No cree el líder 'popular' que este tipo de pacto pase factura a su partido, ya que el votante del Partido Popular "está preocupado por la estabilidad y por el futuro del país, y lo que ha votado que es que se puedan materializar acuerdos de gobierno, eso es lo que han hecho".

Preguntado por si el pacto puede ser extrapolable a Castilla-La Mancha, ha dicho que "cada momento tiene sus circunstancias", pero en todo caso está claro que "hay que llegar a acuerdos cuando los ciudadanos reclaman esos acuerdos".