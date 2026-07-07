Núñez apuesta por un cambio de modelo para que España y C-LM salgan del "falso y cínico" enfrentamiento Page-Sánchez

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por un cambio de modelo político para que España y Castilla-La Mancha salgan del "falso y cínico" enfrentamiento entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez "que nada aporta a la región y al país".

Así lo ha indicado durante un encuentro comarcal en Talavera de la Reina, junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, donde ha incidido en que este "falso enfrentamiento" no ha supuesto que los diputados de Page hayan retirado su apoyo a Sánchez en el Congreso, se haya conseguido una mejor financiación, más infraestructuras, más agua o más inversiones.

"Este falso enfrentamiento está diseñado para que Sánchez y Page permanezcan en el poder y por eso vamos a acabar con ese modelo", para dar paso a un nuevo Gobierno del PP en Castilla-La Mancha y en España que "recupere la decencia, el liderazgo, la honradez y el trabajo".

Núñez se ha referido a informe de EAPN que dice que el 43,4 por ciento de los menores de 18 años en Castilla-La Mancha viven en el umbral de la pobreza, que 212.000 castellanomanchegos viven en carencia material severa o que uno de cada tres ciudadanos de la región vive en exclusión social. "Con estos datos, si yo fuera presidente, se me caería la cara de vergüenza y me hubiera marchado", ha destacado, ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente regional del PP ha lamentado que los españoles estén sufriendo un Gobierno "que da vergüenza" y que está "asolado por la corrupción" con un presidente que tiene a su mujer y a su hermano imputados, así como a sus dos últimos secretarios de Organización en la cárcel o al expresidente del Gobierno e ideólogo del actual Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado.

Por ello, Núñez ha incidido en que ese gobierno tiene que acabar "ya y dejar paso", ya que es urgente una convocatoria electoral para que los españoles "puedan hablar" y lleven a Alberto Núñez Feijóo al Gobierno central.

Además, ha señalado que el Gobierno de Sánchez no solo da vergüenza por los casos de corrupción, sino también por la nefasta gestión porque solo está pensando "en su interés particular" y no está acometiendo reformas para los principales problemas del país como el acceso a la vivienda, la protección de la propiedad privada, la agricultura y la ganadería, el agua o las infraestructuras.

"Hay un Gobierno socialista que está absolutamente agotado, acabado y que no aporta nada el conjunto de los españoles" y, ante esto, Castilla-La Mancha "no es ajena" porque Page no ha construido ni un solo kilómetro de autovías en estos años, no ha apostado por los desarrollos industriales y no ha sido capaz de gestionar la sanidad o la educación.