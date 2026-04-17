Núñez asegura que el Estatuto de Autonomía de C-LM "está vivo" e invita al PSOE a explicar "claramente" qué quiere

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CIUDAD REAL, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha asegurado este viernes que el texto que modifica el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que se encuentra en el Congreso de los Diputados "está vivo" y ha invitado al PSOE a explicar "claramente" qué es lo que quiere hacer con el mismo.

A preguntas de los medios sobre este asunto, a propósito del encuentro que ha mantenido con los miembros del Consejo Regulador de la DO Valdepeñas, en esa localidad, Núñez ha constatado que tanto el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; como la portavoz del Gobierno, Esther Padilla o el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, se pasan el día hablando de "si el acuerdo sobre el Estatuto se ha roto, de si lo van a retirar...".

Por ello, ha invitado a los socialistas a decir qué es lo que quieren hacer con este texto y a tramitarlo en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que convocar la Comisión de Constitucional para ver las enmiendas que tanto el PP como otros partidos han presentado.

"Si alguien quiere romper el pacto, que lo diga. Pero es que el pacto está vivo, el Estatuto está vivo y se está tramitando en el Congreso de los Diputados", ha subrayado el presidente regional del PP, quien ha alertado de que "comprar el argumentario del PSOE es muy peligroso" y de que, en cualquier caso, el PSOE debe "explicar por qué no quiere tramitarlo en el Congreso".

Dicho esto, Paco Núñez ha manifestado que él quiere que haya Estatuto de Autonomía pero no "que haya más diputados", algo que considera "lícito" que el PP pueda defender, también en el Congreso, si la Comisión de Constitucional convoca la comisión para debatir la ponencia del Estatuto.

"¿Por qué no convocan la Comisión de Constitucional?, ¿por qué no discutimos las enmiendas?, ¿cuál es el problema, que el Partido Popular está defendiendo que el Estado siga adelante?", se ha preguntado el dirigente del PP castellanomanchego, quien ha señalado que "una cosa es mover la horquilla --de diputados-- y otra cosa es mover los diputados".

Paco Núñez ha precisado, en este punto, que como el PP lo que quiere es "garantizar que no vaya a haber más diputados" su posición es la de continuar "dejando la horquilla donde estaba para evitar que nadie pueda tener la tentación de subir los diputados", algo que considera "sencillo". "No tiene nada que ver mover la horquilla que mover los diputados", ha concluido Níuñez, criticando que el PSOE esté generando "tanta polémica" con el Estatuto.

SIN RENTABILIDAD NO HAY AGRICULTURA

De otro lado, y respecto a su reunión con el Consejo Rector de la Denominación de Origen Valdepeñas, ha declarado que "sin rentabilidad no hay agricultura", y ha reclamado que haya agua, unos costes de producción controlados, precios justos y unas ayudas "perfectamente estructuradas", menos burocracia y medidas encaminadas a mitigar el efecto de la inflación en el sector primario, que está provocando una pérdida de poder adquisitivo en los agricultores y ganaderos de la región.

Núñez, ha informado el PP en un comunicado, ha hecho referencia al dato de inflación en la región y, centrándose en el sector agrícola, ha apuntado que ser la Comunidad Autónoma más inflacionista se traduce en una subida de los costes de producción, "ya que los agricultores sufren, por ejemplo, una subida desproporcionada del gasoil, de los fertilizantes, de los costes de personal o de la luz, lo que hace que la rentabilidad sea más exigua y que pueda condenar a la desaparición de muchas explotaciones agroalimentarias".

Así, ha señalado como fundamental que se pongan en marcha medidas encaminadas a reducir los costes de producción en el sector del campo, con una política de bajada de impuestos, especialmente para el sector primario, ya que esa bajada es vital para aumentar la rentabilidad en un momento en el que la inflación se está comiendo gran parte de esa rentabilidad.

Núñez se ha comprometido a luchar contra esta situación porque "creemos en nuestro campo, en la agricultura, en la ganadería, en el desarrollo agroalimentario, con el fin de garantizar una agricultura y una ganadería de éxito en la región", pero para ello, ha aseverado "hay que garantizar la rentabilidad".