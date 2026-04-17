PSOE pide a Núñez que dimita por "callar" mientras Tellado "humilla" el pacto del Estatuto de C-LM con "excusas"

La diputada regional del PSOE Paloma Jiménez, en rueda de prensa. - PSOE C-LM

TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este viernes al presidente regional del PP, Paco Núñez, que dimita por "callar" mientras el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, "humilla" el pacto del Estatuto de Autonomía de esta tierra con "excusas" que los 'populares' no han puesto en el pacto con Vox en Extremadura.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, la diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha señalado que el PSOE está esperando a ver, si de una vez por todas, el PP regional es capaz de "enfrentarse" a Génova y cumplir la palabra que ha dado en Castilla-La Mancha.

"El señor Tellado le dice a Núñez que no puede aprobar el Estatuto de Castilla-La Mancha, ponen la excusa del número de diputados. Sin embargo, vemos cómo en Extremadura, donde tienen la mitad de habitantes que en Castilla-La Mancha, tienen el doble de diputados y diputadas, hasta 65, y ahí, el PP sí acepta", ha criticado.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, Jiménez ha preguntado a los 'populares' por qué en Castilla-La Mancha "ponen esa excusa" y la aceptan en otras regiones, y ha asegurado que es una muestra más de que Núñez "no tiene palabra ninguna y que no defiende los intereses de nuestra región".

"No es de recibo" que Génova marque las directrices del PP regional, ni que este "las acate", ha añadido, y ha pedido a Núñez que tome en consideración lo que sus propios alcaldes del PP le están pidiendo, como ha hecho el de La Guardia (Toledo), favoreciendo una moción en la que se solicita que salga adelante el Estatuto de Castilla-La Mancha.

"Están diciendo a Núñez que no haga caso a Génova y que de una vez por todas cumpla con lo pactado en el Estatuto de Autonomía, que es el consenso de toda la sociedad castellanomanchega. Que por favor vuelva al diálogo y vuelva a lo que es importante para Castilla-La Mancha", ha explicado.

En este punto, ha apuntado que, si el PP hiciera caso a sus bases y escuchara un poco más a sus votantes y a la sociedad castellanomanchega, volvería a ese consenso del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Una tierra de la que ha destacado su liderazgo en confianza empresarial porque da seguridad a las empresas para invertir, y también el acuerdo para la recuperación de la carrera profesional sanitaria. "Ha sido una buena semana para Castilla-La Mancha y una mala semana para el PP", ha concluido.