Núñez cambiaría el Reglamento de las Cortes ante la entrada de más partidos y blindaría sanidad y educación vía Estatuto

Publicado 16/02/2019 11:30:49 CET

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado partidario de afrontar en la próxima legislatura una reforma del Reglamento de las Cortes regionales para dotar de "más agilidad" a la actividad parlamentaria de cara a un hipotético aumento de fuerzas en la Cámara regional.

En una entrevista con Europa Press, ha considerado que cambiar este reglamento "debería ser algo adaptado al nuevo panorama político", ya que a su juicio la normativa vigente está más orientada "al bipartidismo".

"Si sólo entramos dos partidos en las Cortes no habría que cambiarlo. Pero si son más plurales, seguramente habrá que estudiar ese reglamento para que sean más ágiles. Si se quiere dignificar la política, hay que adecuar el mecanismo normativo", ha aseverado, afirmando que el actual no es el modo de funcionar "más idóneo".

A su juicio, acometer este cambio reglamentario serviría para "beneficiar a la democracia y para que los debates sean más eficaces".

SI SE ABRE EL ESTATUTO, SE BLINDARÁ SANIDAD Y EDUCACIÓN

Aunque ha rechazado afrontar un cambio de la ley electoral en el corto plazo, ha dicho que en caso de contar con el necesario consenso se podría valorar la opción de plantear una reforma.

En este punto, y toda vez que habría que acordar igualmente una reforma del Estatuto de Autonomía, Núñez aboga si gobierna en la región por aprovechar ese debate para blindar una postura común en defensa de "una sanidad pública y de una educación en libertad", lo que en su opinión son "los pilares fundamentales para garantizar una sociedad del bienestar".

Estos blindajes son para Núñez "vitales", y en el caso de la educación pasan además por "asegurar que los nuevos modelos de educación concertada se puedan elegir en libertad".

Lo que sí rechaza Núñez, a diferencia del PSOE, es incluir una postura común para defender el agua en la región vía reforma estatutaria, ya que la solución debe radicar en "un pacto nacional".

NO CIERRA LA PUERTA A ASUMIR LA LEY DE GARANTÍA DE RENTAS

Sobre el proyecto de ley de Garantía de Rentas, aprobado pero puesto en suspenso por el actual Gobierno, Núñez no ha cerrado la puerta a examinar el texto y comprobar si "puede ser útil o no" para asumirlo si gobierna en Castilla-la Mancha.

"Cuando gobierne en mayo, si hay dinámicas bien trabajadas, las implantaré. No soy un presidente rupturista ni cerrado que opina que lo que no es mío no es bueno", ha afirmado.

Del mismo modo, ha apuntado que si finalmente el texto legislativo llega a su trámite parlamentario esta legislatura, se estudiará su contenido para fijar posición, sin negarse de primeras a valorar un posible apoyo a la norma impulsada por Podemos.

CARRERA PROFESIONAL, LISTAS DE ESPERA Y BAJADA DE IMPUESTOS

Al respecto de las medidas más urgentes que pondría en marcha en caso de comandar el Palacio de Fuensalida, Núñez ha asegurado que empezaría con una ley para reconocer la carrera profesional del personal sanitario y medidas para favorecer un plan de choque para aligerar las listas de espera.

Ha insistido igualmente en su intención de afrontar una bajada de impuestos, acentuando esta disminución en sucesiones, transmisiones e IRPF.

La menor carga impositiva que se fija Núñez en el horizonte pasa además por bonificar a las familias que deciden tener hijos o por favorecer a los empresarios. "No sólo a los grandes. También al panadero, al comerciante y al de la cafetería. A todos aquellos que levantan cada día la persiana", ha aseverado.

TELEVISIÓN PÚBLICA "PLURAL" Y LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO "MEJOR FINANCIADA"

De la acción de Gobierno del actual presidente y candidato del PSOE, Emiliano García-Page, Núñez ha querido poner en valor la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, la cual apoyó en las Cortes durante su tramitación. Eso sí, la dotaría de "más financiación".

Por último, se ha fijado como meta "garantizar" que la radiotelevisión pública "sea un ente plural, participativo y que no esté manipulado políticamente". Aunque ha dicho que no tiene constancia de cómo se trabajaba bajo la dirección de Nacho Villa en la pasada legislatura, ha opinado que quiere que los profesionales de la casa "hagan su trabajo con pluralismo y libertad".