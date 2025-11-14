Núñez confía en el "nuevo impulso" que Marín-Buro dará a PP Cuenca desde la gestora y opina que no es tiempo de Congreso

CUENCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado confiado en el "nuevo impulso" que José Martín-Buro dará al PP de Cuenca tras asumir la dirección del partido presidiendo la gestora que ahora comanda la formación, asegurando que su equipo "va a estar listo para contribuir desde Cuenca" a que el partido gane los gobiernos de España y Castilla-La Mancha, así como recuperar la Diputación provincial y el Ayuntamiento capitalino.

Según su explicación argumentada en entrevista con Europa Press, el PP "necesitaba un impulso" tras los casi 13 años de mandato de Benjamín Prieto, que ha sido "un gran presidente" y que decidió "dar un paso al lado" para propiciar ese cambio de rumbo.

Una salida que servirá para "favorecer la llegada de otro grupo de gente con otras estrategias", comenzando por colocar una gestora, movimiento que tal y como defiende no es inédito y que opera en estos momentos en otras tres provincias españolas.

El máximo dirigente de la gestora, José Martín-Buro, será ahora el encargado de "dar ese nuevo impulso que requiere" el PP conquense de cara a conseguir que todos los afiliados "trabajen para estar listos para gobernar".

En todo caso, y aunque tras la reunión mantenida esta semana todo apunta a la promesa desde Génova de convocar Congreso Extraordinario en el próximo semestre, Núñez es de la opinión de que no toca celebrar cita congresual en un contexto preelectoral.

Eso sí, en esta situación y ante esa opción, "cualquier afiliado puede ser candidato, como no puede ser de otra manera", y es que para Núñez, "la democracia interna en el PP funciona".

BENJAMÍN PRIETO, UN ACTIVO

Núñez ha tenido palabras para el presidente saliente, Benjamín Prieto, "respetado por todos los afiliados" y que en su opinión sigue siendo un activo importante en el partido, "que sigue siendo senador y sigue trabajando por Cuenca".

Además, "se incorpora a responsabilidades nacionales" como encargado de la coordinación política de pequeños municipios, y si bien "da un paso al lado como presidente del partido", ahora desde la dirección nacional "contribuirá a unir pueblos para tener un modelo de pequeños municipios fuertes".

En este punto y haciendo memoria, ha querido recordar el papel de otros ex presidentes provinciales del partido en Castilla-La Mancha que, tras dejar por iniciativa propia el liderazgo orgánico en su territorio, han visto prosperar sus carreras políticas, como Ana Guarinos en Guadalajara o José Julián Gregorio en Toledo, ambos alcaldes en estos momentos, una en la capital alcarreña, otro en Talavera de la Reina; ejemplos a los que suma el de Francisco Cañizares en Ciudad Real, que siguió la misma línea.

En cuanto a José Martín-Buro, ahora con las riendas de la gestora del PP, tiene para él buenas palabras, destacando su papel como diputado regional responsable del área de Bienestar Social. "Trabaja con profesionalidad, eficacia e inteligencia, tres cualidades combinadas con trabajo. Un gran afiliado, un buen trabajador, que hace buena función donde lo pongas".