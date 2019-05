Núñez cree que el bipartidismo se va a "reproducir" en C-LM y no espera 'sorpasso' de Cs

Actualizado 06/05/2019 10:19:05 CET

TOLEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Comunidades, Paco Núñez, ha afirmado este lunes que el bipartidismo de los 'populares' y el PSOE se va a "reproducir" en la región de cara a las elecciones del próximo 26 de mayo y no espera un 'sorpasso' de Ciudadanos a su formación en las grandes ciudades de la Comunidad Autónoma.

"Está claro que hay un panorama político mucho más fragmentado, pero aquí hay dos grandes partidos, que son el PSOE y el PP, que van a seguir teniendo un peso muy importante porque somos los dos únicos que tenemos listas en los 919 municipios de la región", ha indicado Núñez en sendas entrevistas a la radio y a la televisión regional.

A ello ha unido que en el Parlamento autonómico, que es "muy reducido", PP y PSOE tuvieron "una importancia tremenda" en las elecciones anteriores en un momento en el que a nivel nacional ya se fraccionó "todo". "Ahora va a seguir siendo muy parecido", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que Vox y Ciudadanos subieron en las elecciones generales del pasado 28 de abril en muchos municipios en los que ahora no tienen candidatura municipal ni estructura que "tire" de ese voto para las municipales y con "dificultades" para ese voto en las autonómicas.

NO TIENEN ESTRUCTURA LOCAL

"Hay una parte muy importante del voto de otros partidos que están en ese panorama cercano al PP en cuanto a ideología se refiere, como Vox y Cs, que ahora no tienen estructura local y que nosotros vamos a trabajar para que venga al PP y por reilusionar a ese votante que en la generales no ha querido votar al PP", ha argumentado.

Con todo, el presidente de los 'populares' castellano-manchegos ha esperado que no se produzca un 'sorpasso' de Ciudadanos en las grandes ciudades de la región y ha insistido en que el PP va a volver a demostrar "su fortaleza" en las elecciones municipales desde la "ilusión".

Preguntado por si se ve pactando con Ciudadanos para gobernar en Castilla-La Mancha, Núñez ha indicado que serán los castellano-manchegos quienes digan con quién tendrá que pactar el PP y ha recordado que ha sido alcalde en Almansa en coalición, en minoría y en mayoría absoluta y que tiene experiencia en gobernar desde el pacto y el acuerdo.

No obstante, ha afirmado que va a salir a ganar para poder gobernar con el programa del PP pero si no es así, ha señalado que pactará con aquel partido con el que el PP tenga coincidencias programáticas para poder hacer de Castilla-La Mancha "una tierra de oportunidades".

LO QUE SE DICE EN CAMPAÑA DEBE QUEDARSE EN CAMPAÑA

Así, y aunque Ciudadanos se haya mostrado distante con el PP regional, Núñez ha manifestado que en la campaña electoral de las generales "se dicen muchas cosas" y que las cosas que se han dicho en campaña y que no han aportado "nada" al panorama político deben quedarse en campaña. "Ahora hay que hablar de medidas, soluciones y propuestas para el futuro".

Sobre si ya ha mantenido contactos con líderes de otras formaciones políticas de la región, el presidente de los 'populares' castellano-manchegos ha reconocido que ha habido contactos "informales" en "muchos actos" en los que ha coincidido con ellos, con "cordialidad y respeto, como debe ser en democracia".

Respecto a la campaña electoral, Núñez ha recordado que el presidente nacional del partido, Pablo Casado, estará este miércoles en Toledo en la presentación del programa electoral del PP regional y que ese mismo día se cerrará la presencia del líder nacional de su partido en la campaña electoral.

Preguntado por si otros líderes como el expresidente del Gobierno José María Aznar o la expresidenta regional María Dolores de Cospedal participarán también en la campaña de los 'populares' castellano-manchegos, Núñez ha dicho que no reniega de "nadie" y que "cualquier líder" nacional o autonómico que quiera participar en campaña tendrá "las puertas abiertas para hacerlo".

REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA A LA MITAD

Preguntado por su propuesta de reducir a la mitad la listas de espera de la región en los seis primeros meses de gobierno si es presidente regional, Núñez ha explicado que es posible si se hace "un barrido presupuestario" de las cuentas del 2018 y se coge todo el dinero que no sea de partidas "vitales" para desviarlo a la sanidad pública regional con el fin de que la mitad de las personas que están esperando a ser operadas e intervenidas lo sean, al menos, en los próximos seis meses.

Núñez ha concretado que entre esas partidas presupuestarias que no son urgentes están las destinadas a carreteras o algún tramo de autovía que puede esperar a enero. "No se ha hecho en los últimos cuatro años y Page lleva cuatro años prometiendo carreteras que no ha hecho y entiendo que en lugar de empezarlas en julio se pueden comenzar en enero o en febrero para que la gente pueda tener ese tipo de consultas tan necesarias".

Ha negado así que se trate de recortes y ha dicho que lo que plantea es reducir las listas de espera al 50 por ciento porque el presidente regional, Emiliano García-Page, lleva cuatro años prometiendo bajar listas de espera, nuevos centros, la carrera profesional o médicos de atención primaria y todas sus promesas sanitarias "han sido mentira".