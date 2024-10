Núñez cree que el dato de C-LM es "malo" porque "el 50% del paro de España" lo ha creado la región

CUENCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha hecho una valoración de los datos del paro que se han conocido este miércoles, considerando que "los datos del paro siempre hay que analizarlos con cautela, pero el de este mes es malo", ya que "el 50% del paro de España de este mes lo ha creado Castilla-La Mancha".

"A mí me da envidia cuando salen los presidentes de Andalucía y Madrid a decir que la mitad del trabajo del país" se crea en sus regiones, ha apuntado Núñez, que reconoce que sí ha habido una bajada interanual "como en toda España, solo faltaba que no bajara aquí, pero nuestro ritmo de creación de empleo es menor que el de otras autonomías".

Además, Núñez ha recordado que "Castilla-La Mancha no puede conformarse con estar entre una de las comunidades que menos paro generan, tenemos todos los elementos para ser una comunidad autónoma que genere empleo, porque tenemos conexiones entre Madrid y Portugal, entre Madrid y Andalucía y entre Madrid y el Levante y un sector agroalimentario muy potente; no tendríamos que conformarnos con estar siempre en indicadores de paro que no son necesariamente malos, pero tampoco excesivamente buenos".

Además, el dirigente 'popular' considera que podría crearse empleo que no sea estacional e invita a hacer una reflexión "entre la popularidad de la región y la forma que el Gobierno regional la utiliza".