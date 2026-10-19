Núñez critica que PSOE se "abrace a cualquiera" en su "coalición de desesperados" con Frente Amplio para el Senado

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una imagen de archivo. - PP

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha calificado de "coalición de desesperados" el acuerdo entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos al Senado en las próximas elecciones generales, lamentando que en el PSOE "tienen que estar abrazándose a cualquiera para ver si pueden rascar algún voto".

Núñez, a preguntas de los medios tras una rueda de prensa este lunes en Toledo, ha asegurado que en el PSOE "han asumido con normalidad que van a perder las elecciones".

"O sea, Page y el PSOE de Castilla-La Mancha ya no solo vota con Sánchez, ya no solo trabaja para que Sánchez sea presidente del Gobierno, sino que ahora se van a abrazar y van a ir juntos en la papeleta también con Sumar y con toda esta gente", ha afeado.

LAS LISTAS, EN MANOS DEL COMITÉ NACIONAL

En cuanto a las listas de los 'populares' en las provincias castellanomanchegas para el Congreso de los Diputados y el Senado, Paco Núñez ha incidido en que "ese tipo de cuestiones competen al Comité Electoral Nacional".

Un órgano que, ha dicho, "está en estas semanas hablando de candidaturas, de personas que tienen que ocupar puestos relevantes en el Congreso y el Senado".

Y lo que nos corresponde a nosotros, lo que me corresponde a mí desde luego, es trabajar para que el mayor número de castellanomanchegos posible se sume al proyecto de cambio que representa el presidente Feijóo", ha aseverado.