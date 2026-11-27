El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una atención a medios. - PP C-LM

CIUDAD REAL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado este viernes sus recelos sobre el procedimiento electoral de cara a las elecciones generales de este domingo, trasladando sus dudas sobre el voto por correo y acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno de querer "hacer trampa".

Así se ha pronunciado durante el mitin de cierre de campaña del Partido Popular en Ciudad Real, en el que también han intervenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP y candidata al Congreso por la provincia, Carmen Fúnez.

Durante su intervención, Núñez ha vinculado su desconfianza con el pasado de Sánchez para conseguir colocarse al frente del PSOE en las primarias y ha aludido al voto por correo, a la llegada de urnas de cartón y a cuestiones relacionadas con la nacionalidad.

El dirigente regional del PP ha asegurado que su formación contará con 6.500 personas entre interventores, apoderados y voluntarios en los colegios electorales de Castilla-La Mancha, una cifra que ha calificado de histórica, tras una campaña en la que los 'populares' han celebrado más de un millar de actos en las cinco provincias de la región.

Núñez también ha apelado a los votantes socialistas que se sienten defraudados con Sánchez, a quienes ha pedido que no se queden en casa y ha garantizado que Alberto Núñez Feijóo representará igualmente a quienes, procedentes del socialismo moderado, depositen su confianza en el PP.

Especialmente duro se ha mostrado al abordar las consecuencias del accidente ferroviario de Urda, reprochando a Sánchez lo que considera una falta de empatía hacia las víctimas y criticando las imágenes de dirigentes socialistas bailando durante los mítines de campaña mientras todavía hay heridos hospitalizados.

"Me provoca asco" ha señalado Núñez en referencia a los bailes en los mítines socialistas.

ALMEIDA, A POR EL TERCER ESCAÑO

Por su parte, el alcalde de Madrid ha situado la obtención de un tercer diputado del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real como uno de los objetivos de este domingo, al considerar que conseguirlo supondría el "hundimiento definitivo del sanchismo".

Martínez-Almeida ha asegurado que Ciudad Real simboliza "lo peor de los últimos ocho años de Gobierno socialista", poniendo como ejemplo sus carencias en materia de infraestructuras y preguntándose cómo es posible que todavía no exista una autovía que conecte la capital ciudadrealeña con Toledo.

El regidor madrileño también ha reivindicado la necesidad de conectar económicamente Castilla-La Mancha con Madrid y Andalucía, una tarea que ha confiado a Núñez, a quien ha situado como futuro presidente autonómico.

La recuperación de la convivencia, la lucha contra la corrupción y la capacidad de gestión han sido los tres pilares sobre los que Almeida ha sustentado su petición de voto para el Partido Popular.

Asimismo, ha realizado un llamamiento específico a las mujeres para que voten al PP, aludiendo a las víctimas de agresiones sexuales y a los problemas registrados con las pulseras telemáticas de control de agresores.

FÚNEZ REPROCHA EL AISLAMIENTO FERROVIARIO

La candidata al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha centrado buena parte de su intervención en las consecuencias del aislamiento ferroviario de la provincia tras el accidente de Urda, reprochando a la ministra de Vivienda y candidata socialista por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, su falta de influencia dentro del Ejecutivo central.

Fúnez ha recordado que más de 3.000 personas utilizaban diariamente estas conexiones ferroviarias, destacando los vínculos laborales, familiares y empresariales que se han visto afectados por la interrupción del servicio.

La dirigente 'popular' ha trasladado, además, tres compromisos de Feijóo relacionados con la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, incidiendo en la obligación del Gobierno de garantizar la seguridad de las fronteras españolas.

En materia de agricultura, Fúnez ha lamentado la ausencia de políticas hídricas durante los últimos años y ha comprometido un Ministerio de Agricultura con mayor peso dentro del Ejecutivo central, capaz de defender los intereses de los agricultores y responder a las necesidades del sector.

Por último, en materia de vivienda, la candidata ha defendido el compromiso del PP de impulsar la construcción de un millón de viviendas, recuperar la capacidad de ahorro de las familias y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, garantizando la expulsión de los ocupantes ilegales en un plazo de 48 horas.