Nuñez defiende la "urgencia" de enmiendas PP a presupuestos de C-LM para plan funcional y UCI en hospital de Tomelloso

CIUDAD REAL, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la "urgente necesidad" de aprobar las enmiendas del PP para dotar de un Plan Funcional y de una UCI al Hospital de Tomelloso, que alcanzarían 5 millones de euros y los 5,7 millones, respectivamente.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en Tomelloso junto al alcalde, Javier Navarro, tras la reunión con la Plataforma Pro Servicios en la Comarca de Tomelloso, donde ha recordado que este paquete de medidas será debatido la próxima semana en el Parlamento autonómico, según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha incidido en que el Plan Funcional y la UCI en el Hospital de Tomelloso "son dos necesidades urgentes que vienen a dar respuesta a la demanda que existe para mejorar la dotación presupuestaria y de servicios" del Centro. Unas enmiendas, ha dicho, que tienen el visto bueno de los letrados de los servicios jurídicos de las Cortes y que se incorporarán al próximo pleno.

Núñez ha asegurado que hasta ahora y "por decisiones políticas" no ha prosperado esta petición que "venimos elevando desde hace tiempo", pero el PP "no va a desistir".

El presidente regional del PP ha lamentado que "vivimos un momento complicado en la política", ya que "a la falta de voluntad de Page para poner en marcha estas medidas, hay que sumar las circunstancias nacionales".

Núñez ha recordado que esta semana se ha comprobado como una parte del dinero que tendría que llegar a Castilla-La Mancha de los Presupuestos Generales del Estado y que "serviría para poner en marcha la UCI de Tomelloso se va a enviar a Cataluña".

Así, el presidente 'popular' en la región apunta que el PSOE de Emiliano García-Page ha votado a favor de que una parte del dinero que tendría que llegar a la Comunidad Autónoma se vaya a Cataluña para "afianzar la posición de Sánchez como presidente del Gobierno".

Además, ha añadido, el PSOE va a entregar la Alcaldía de Pamplona a Bildu, algo que, afirma, se contempla en el acuerdo de Sánchez con Bildu al que García-Page dijo "sí", así como sus diputados, este martes, votaron a favor de la toma en consideración de la Ley de Amnistía, algo que va a provocar que los castellanomanchegos "seamos ciudadanos de segunda".

Núñez ha aseverado que esta situación "es esperpéntica", ya que produce "indignación" comprobar como el PSOE castellanomanchego "se ha entregado a Sánchez de esta manera". "Page se ha rendido a Sánchez", ha apostillado.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha adelantado que va a seguir trabajando para que los castellanomanchegos "no nos arrodillemos ante nadie" porque "un castellanomanchego no es menos que un catalán" y un vecino de Tomelloso "no es menos que un vecino de Mataró".

"Page volvió a traicionar a Castilla-La Mancha votando a favor de la Ley de Amnistía. Ya da igual lo que diga, los titulares que ofrezca, porque la voluntad en política está en el voto y ayer cuando había que votar, sus diputados votaron a favor de que se convierta a los castellanomanchegos en ciudadanos de segunda".