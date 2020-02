Núñez dice que el PP de C-LM asumirá las conclusiones de la Mesa Regional porque son "las de todos"

Publicado 01/02/2020 14:09:26 CET

GUADALAJARA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez,

ha asegurado que las conclusiones finales de la Mesa Regional del Agua serán las que asuma su formación, porque serán las conclusiones de aquellos que "más saben de agua". "Agricultores, regantes, pueblos ribereños, ganaderos, empresas que trabajan por el agua, en definitiva, de todos", ha dicho.

Y es que Núñez, según ha informado en nota de prensa el partido, se ha mostrado satisfecho por el hecho de que gracias al PP-CLM por primera vez en 40 años el agua dejará de ser un elemento de confrontación para convertirse en un elemento de crecimiento y de riqueza para la región.

Núñez ha asegurado que está "tremendamente orgulloso" de que este viernes a la petición de este partido, y gracias a la presión del PP-CLM, se reuniera la Mesa Regional del Agua en la que ha advertido "aún queda mucho trabajo por hacer" porque no hubo "un orden del día ni un plan de trabajo serio" pero considera que este es "el camino" para analizar con profundidad los temas y escuchando a los que más "saben en esta materia".

De esta manera, ha destacado la importancia de que todos los colectivos estén representados en esta Mesa Regional por el Agua para buscar una posición común en materia hídrica y defender el agua para nuestra tierra sin "demagogia y sin enfrentamientos" y utilizando el agua sin "enfrentamientos".

No obstante, Núñez ha lamentado que en la reunión de la Mesa Regional del Agua no estaban representados "todos los colectivos implicados" que han trasladado al PP-CLM su "malestar" por no haber acudido y ve fundamental que se incorporen aquellos que se "han quedado fuera".