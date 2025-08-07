Núñez exige al Gobierno regional que acometa la ampliación del Hospital Mancha Centro

CIUDAD REAL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al Gobierno regional que "deje de engañar a los ciudadanos" y acometa de una vez por todas la ampliación del Hospital Universitario Mancha Centro, una infraestructura sanitaria necesaria y prometida durante años, pero que sigue sin iniciarse "a pesar de los anuncios y titulares".

Así lo ha expresado durante una visita a las inmediaciones del centro, junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, José Antonio Navarro, donde ha recordado que, el pasado 18 de octubre de 2024, coincidiendo con el XXX aniversario del centro sanitario, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, anunció "a bombo y platillo" la licitación de unas obras valoradas en 75 millones de euros, con inicio previsto en 2025.

"Estamos ya en agosto de 2025 y la realidad es demoledora, no hay ni una sola máquina trabajando, ni una piedra movida ni una inversión real consignada. Una vez más, promesas vacías y propaganda socialista", ha incidido, según informa el partido.

Así, Núñez ha propuesto una serie de medidas para mejorar la sanidad en Alcázar de San Juan, que incluyen la ampliación inmediata del Hospital Mancha Centro, con dotación presupuestaria real y calendario de ejecución transparente o el aumento del catálogo de especialidades en el centro hospitalario y refuerzo del número de especialistas, para que los pacientes no tengan que desplazarse fuera de su comarca.

Además, aboga por reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, "que siguen disparadas tras años de dejadez"; mejorar la Atención Primaria, especialmente en zonas rurales, con más medios y profesionales; y recuperar la carrera profesional sanitaria, como garantía de motivación y reconocimiento para los profesionales del SESCAM.

Igualmente, Núñez ha defendido la ampliación del número de plazas en residencias geriátricas, ante el aumento de la demanda y el envejecimiento de la población o la implantación de estudios universitarios de grado en ciencias de la salud, como Medicina, Enfermería o Fisioterapia, en nuevas localizaciones dentro de la región.

"Castilla-La Mancha necesita más hechos y menos promesas, ya que la salud no puede esperar y nuestros profesionales sanitarios tampoco", ha concluido el presidente regional del PP.