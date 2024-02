Núñez exige a Sánchez y Page que "den la batalla" en Europa por los agricultores y por los ganaderos de C-LM

CUENCA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente regional, Emiliano García-Page, que "den la batalla" en Europa por los agricultores y por los ganaderos de Castilla-La Mancha.

Desde El Pedernoso (Cuenca), el líder de los 'populares' en la región ha advertido de que el campo castellanomanchego como el campo español, está viviendo uno de los momentos "más complicados" de su historia.

"A la falta de agua y de una planificación hidrológica nacional que nos permita garantizar que el agua es un elemento de generación de riqueza estable, hay que sumarle ahora una serie de precios que hacen inviable cualquier explotación agrícola o ganadera en nuestra tierra", ha incidido Núñez.

Así, ha alertado de que ha subido el combustible, han subido los fertilizantes, han subido los costes humanos, ha subido todo lo que afecta al campo y no han subido los precios de venta. Y eso, según ha dicho, "hace que hoy las explotaciones de la agricultura y la ganadería castellanomanchega estén trabajando en muchos casos a pérdidas", algo que "no puede seguir así".

"Hay una falta clara de trabajo, de pelea, de lucha de quienes nos gobiernan en Europa. Y yo les exijo hoy desde el campo castellanomanchego al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, y al presidente de nuestra tierra, a García-Page, que den la batalla en Europa por los agricultores y por los ganaderos de Castilla-La Mancha", ha reclamado el presidente del PP.

Según ha asegurado, "no podemos seguir consintiendo que haya una PAC claramente ecologista que pone en riesgo el futuro de la agricultura y de la ganadería en Castilla-La Mancha" y "no podemos seguir permitiendo unos precios de venta tan bajos, con unos costes de producción tan altos, que hacen que cualquier explotación agrícola o ganadera no sea rentable".

"Castilla-La Mancha está llena de agricultores y de ganaderos que trabajan intensamente por sacar adelante su tierra, que lo hacen luchando contra la despoblación, fijando población y generando riqueza en Castilla-La Mancha y en nuestros pueblos".

Unos agricultores y ganaderos que, según Núñez, "hoy se sienten desamparados por el señor Sánchez y por el señor Page, que lejos de dar la batalla y de pelear por nuestros agricultores y por nuestros ganaderos en Europa, los han dejado solos, los han dejado abandonados".

A pesar de todo ello, Núñez ha dejado claro que el Partido Popular "va a estar en esa pelea, va a estar al lado de agricultores y ganaderos y vamos a apoyarles en una causa más que justa, que es sacar adelante con rentabilidad y con trabajo sus tierras, sus explotaciones, como se llevan haciendo durante toda la vida".