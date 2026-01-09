Núñez insiste en que los diputados de PSOE C-LM en el Congreso apoyen una moción de censura contra Sánchez

Archivo - El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP - Archivo

TOLEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado al presidente de la región, Emiliano García-Page, a apoyar una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez para convocar elecciones a través de sus ocho diputados nacionales en el Congreso "si de verdad quiere parar este atropello a Castilla-La Mancha, si de verdad prefiere que hablen los españoles en las urnas, lo tiene muy fácil".

"Sería una moción de censura exclusivamente para echar a Pedro Sánchez y devolver la palabra a los españoles, por lo que si Page quiere pasar de las palabras a los hechos y que alguien le crea, que lo demuestre votando", ha añadido, según ha informado el PP en nota de prensa.

Además, Núñez ha criticado las declaraciones de García-Page sobre el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el PSOE, ya que, una vez más, se muestra "muy enfadado de palabra, pero absolutamente sumiso en los hechos".

"Hoy hemos visto a Page muy alterado, incluso golpeando el atril, quejándose del modelo de financiación que ha presentado su propio partido", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que es "un enfado llamativo, pero profundamente revelador, porque vuelve a quedar claro que le preocupa mucho más el futuro del PSOE que el futuro de Castilla-La Mancha y de los castellanomanchegos".

El presidente del PP regional ha indicado que el nuevo modelo de financiación planteado por Pedro Sánchez "perjudica gravemente a Castilla-La Mancha", ya que supone detraer recursos "fundamentales" para la Comunidad Autónoma.

"El dinero para pagar a nuestros sanitarios, para devolverles la carrera profesional, para poner en marcha planes de choque contra las listas de espera, para apoyar a nuestros agricultores y garantizar la renta agraria, para inversiones hídricas, infraestructuras de carreteras y para dar vida a nuestros pueblos, va a acabar en manos del separatismo catalán", ha denunciado.

Núñez ha recordado que esta situación es posible "porque así lo ha decidido el PSOE y porque así lo apoyan todos los diputados socialistas en el Congreso, también los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, los de Emiliano García-Page".

"Ahora Page dice que está en contra del modelo de financiación", ha dicho, al tiempo que ha preguntado qué van a hacer sus diputados en el Congreso", "porque de nada sirven los golpes en el atril ni los discursos grandilocuentes si luego se vota lo que dicta Sánchez".

Núñez ha destacado que "está en juego el dinero de la gente, el dinero de Castilla-La Mancha y la calidad de vida de los castellanomanchegos", por lo que "si realmente quiere hacer algo por España y por Castilla-La Mancha, que materialice su enfado en votos, basta ya de palabras".