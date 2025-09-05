Núñez insiste en una nueva ley de polígonos industriales y más inversión para acoger en la región al sector militar

ALBACETE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha reunido este viernes con los responsables de la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (Zincaman) en Albacete, donde se ha comprometido a apoyar una nueva ley de polígonos industriales y ha propuesto una estrategia de industrialización en la región para potenciar sectores como el militar.

Núñez ha emplazado a la Comunidad Autónoma como una región con "una ubicación geográfica inmejorable" gracias a su conectividad con los ejes comerciales de Lisboa, el Levante o Europa y ha llamado al Gobierno regional "a iniciar los trámites" para modificar las leyes de Urbanismo y de Suelo con la intención de fomentar un crecimiento industrial parejo al urbanístico y al de vivienda.

El líder 'popular' ha puesto a Baleares y Andalucía como ejemplos de comunidades autónomas que ya han aprobado leyes específicas para los polígonos industriales, criticando la falta de planificación y estrategia del Gobierno de García-Page.

"Desde luego yo como presidente de Castilla-La Mancha impulsaré nada más llegar al Palacio de Fuensalida estas medidas. Hace falta estrategia para decidir a dónde vamos y captar inversiones con fortaleza. Es fundamental modificar leyes para modernizar nuestra capacidad competitiva", ha asegurado Núñez.

El presidente del mayor partido de la oposición ha sugerido que "Castilla-La Mancha tendría que estar preparada para acoger industria vinculada con la actividad militar" de cara "a la cantidad de dinero que se va a poner encima de la mesa para inversión" en este sector, así como centrarse en "ser capaces de retener el valor de los jóvenes con un plan de Empleo destinado a convenios con las universidades de Castilla-La Mancha y de Alcalá de Henares".

Para ello, Núñez ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que destine parte de los 686 millones de euros extra que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, anunció esta semana que la región tendrá disponibles de cara a los presupuestos de 2026.

Mientras, el presidente de Zincaman, Antonio Fernández-Pacheco, ha destacado la creación de una ley específica para polígonos industriales como "su principal reivindicación" para poder ser competitivos como el resto de comunidades autónomas, agradeciendo el compromiso de los populares para llevarla a cabo.

"Castilla La Mancha necesita una estrategia y necesita tener las cosas claras. Es una región muy amplia, con muchísima potencialidad y tenemos constancia de que hay muchas empresas para la que somos una ubicación idónea en este momento", ha detallado Fernández-Pacheco, asegurando que la región dispone de una gran oportunidad "para generar empleo y más PIB".