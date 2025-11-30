Núñez lamenta que Page siga permitiendo que Sánchez gobierne y reclama que rompa "de una vez con el sanchismo" - PP
TOLEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que Emiliano García-Pagecontinúe respaldando a Pedro Sánchez, por lo que ha reclamado que el presidente socialista "rompa de una vez por todas con el sanchismo", ya que su apoyo es lo que mantiene al actual Gobierno de España.
Núñez ha participado este domingo en Madrid en la concentración "en la que miles de castellanomanchegos, junto a miles de españoles han reclamado la inmediata convocatoria de elecciones generales". "La situación es insostenible, Pedro Sánchez no puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno de nuestro país", ha incidido.
El presidente del PP regional ha recordado que "por primera vez en la historia democrática de España, un fiscal general ha sido condenado". Además, ha señalado que "hay un diputado socialista con su acta en prisión, el anterior número dos de Sánchez ya pasó por la cárcel y el actual número dos está también ahora en la cárcel". "España no se merece este ataque al Estado de Derecho ni la humillación que estamos viviendo", ha dicho.
Núñez ha asegurado que si Pedro Sánchez continúa en La Moncloa "es porque Page y el PSOE de Castilla-La Mancha lo están permitiendo", al tiempo que ha denunciado que, en la reunión celebrada ayer del Comité Ejecutivo Regional del PSOE "no hubo ni una sola crítica a Sánchez, ni una sola protesta y solo insultos al Partido Popular", ha informado el PP en nota de prensa.
"¿Por qué Page y los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha siguen protegiendo a Pedro Sánchez? ¿Por qué siguen dándole la mano al sanchismo?", ha preguntado Núñez, recordando que "Page tiene en su mano la capacidad de forzar un cambio" si decidiera romper con el PSOE nacional.
Por último, ha destacado que miles de castellanomanchegos "pedimos hoy desde Madrid que deje caer a Sánchez, que obligue a convocar elecciones generales y que sus diputados corten ya toda relación con el sanchismo, ya que España necesita pasar página y Castilla-La Mancha no puede seguir siendo cómplice del proyecto de Pedro Sánchez".