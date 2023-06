Núñez lanza un mensaje de tranquilidad: "Ningún alcalde del PP va a dejar de luchar contra la violencia de género"

TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lanzado este lunes un mensaje de tranquilidad a los castellanomanchegos ante lo que considera "enredos" del PSOE y ha garantizado que ningún alcalde o alcaldesa del PP que haya pactado con Vox va a dejar de luchar contra la violencia de género.

"En ningún ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, ningún alcalde o ninguna alcaldesa del Partido Popular va a dejar de luchar con todas sus fuerzas contra la violencia de género y va a dejar de trabajar por las políticas de igualdad. Ninguno. Pueden estar todos los castellanomanchegos tranquilos".

Lo que busca el PSOE es "enredar", ha lamentado un Paco Núñez, que ha asegurado que su partido no se va a desviar "ni un minuto del camino correcto". "Y el camino correcto --ha dicho-- es luchar contra la violencia de género y luchar por la igualdad". "Todo lo demás que implica enredos y perder el tiempo en otras discusiones no forma parte de la agenda política del Partido Popular".

"El Partido Popular está en luchar contra la violencia de género, en luchar por la igualdad y en evitar que violadores, que abusadores sexuales o que pederastas salgan de la cárcel", ha recalcado el jefe de los 'populares', quien ha calificado de "chiste" el ofrecimiento de pacto del PSOE al PP para "garantizar y blindar las políticas de igualdad" en los municipios donde gobierna, sin que tenga la necesidad de ceder a las presiones de Vox.

SUENA A CHISTE

Según Núñez, el Partido Socialista "no debería de enredar con estos temas". "No debería de hacerlo" ya que estos temas "son lo suficientemente serios" como para "no enredar". Y además, según ha apuntado, "suena a chiste" cuando han sido los socialistas --ha lamentado-- quienes han aprobado la ley del solo sí es sí.

"El mayor retroceso en 40 años en políticas de igualdad se ha dado por culpa de una ley aprobada por el PSOE por la que mil violadores pederastas y abusadores sexuales han visto rebajadas sus condenas y más de un centenar han sido excarcelados", ha continuado el presidente del PP.

"Suena a chiste que el Partido Socialista esté en estas cosas cuando han aprobado la ley del solo sí es sí, y cuando tuvo que ser el Partido Popular, con los votos del Partido Popular, el que parase esa sangría, porque Podemos se negaba a hacerlo, para evitar que siguieran rebajándose condenas y para evitar que siguieran saliendo abusadores sexuales o violadores de la cárcel". Por lo tanto, el presidente del PP en la región ha pedido al PSOE que "no enrede".