Núñez llama a una "alineación de instituciones" para seguir contribuyendo al impulso de Puertollano

El presidente del PP, Paco Núñez, en Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido el apoyo de los ciudadanos para seguir contribuyendo al "impulso de Puertollano" desde una alineación de instituciones del PP conformada por el Ayuntamiento, la Diputación de Ciudad Real, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España.

En una visita a Puertollano para comprobar el plan de asfaltado en barriadas que está desarrollando el Ayuntamiento con la ayuda de la Institución provincial, Núñez ha alabado la "transformación e impulso" que está protagonizando el alcalde Miguel Ángel Ruiz en la ciudad.

Tras apuntar a la "honestidad y eficacia la gestión" del primer edil, Núñez ha contrastado la sensación de "desánimo" durante las legislatura socialistas con la llegada de un alcalde del Partido Popular "con ambición ideas frescas, y que con valentía y trabajo está consiguiendo que la ciudad se desarrolle y mejore en urbanismo, servicios y captación de inversiones".

En este sentido ha destacado la colaboración de la Diputación y se ha preguntado "cómo estaría Puertollano si además de contar con el equipo de gobierno del Partido Popular y el apoyo del presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, lo hiciera también con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España".

Consecuentemente, ha apelado a la alineación de colores políticos 'populares' desde una política liberal reformista, ya que Núñez está convencido de que podría impulsar aún más el desarrollo de Puertollano multiplicando la capacidad de atraer inversiones.

PLUS DE DIPUTADOS PARA EL GANADOR

De otro lado, preguntado por la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que el partido ganador de unos comicios nacionales cuente con un "plus" de diputados en el Congreso, Paco Núñez se ha mostrado convencido de que ganará las elecciones en Castilla-La Mancha en 2027, y que "todo lo que sea ofrecer un plus al ganador le parecerá estupendo".

En todo caso ha recordado que el PSOE de Emiliano García-Page "perdió las elecciones en 2007 en el Ayuntamiento de Toledo, pero pactó con IU y gobernó, y en 2015 perdió las elecciones a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pactó con Podemos y gobernó".

OBRAS EN EL CAMINILLO

De su lado, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha avanzado una nueva inversión de 130.000 euros con la ayuda de la Diputación para la adecuación de la vía conocida como el 'Caminillo' y su zona de estacionamiento situada junto a la rotonda de la Virgen de Gracia.

En su comparecencia con motivo de la visita del presidente regional del PP, el alcalde ha explicado que se actuará en un trayecto de 1,7 kilómetros hasta entroncar con el término municipal de Argamasilla de Calatrava, y se adecuará una zona de parking que contará con un nuevo acceso desde la rotonda para evitar que los vehículos tengan que dar la vuelta al Paseo del Bosque.

En este contexto Miguel Ángel Ruiz ha destacado que la ciudad de Puertollano vive actualmente una etapa de "transformación y progreso" con numerosos proyectos en marcha para mejorar los espacios públicos y los servicios. El alcalde ha marcado estas actuaciones como parte de una "visión global de la ciudad", con un proyecto político comprometido en el que también forma parte la Diputación.

Así, ha ensalzado el potencial de la colaboración institucional con la Institución provincial desde los principios de "eficacia, responsabilidad y vocación de servicio". Gracias a esta coordinación entre administraciones, el alcalde considera que ha sido posible desbloquear proyectos como las obras del Paseo del Bosque o renovar las infraestructuras de la ciudad.

Ruiz ha subrayado actuaciones como los planes de asfaltado --el que está en marcha con una inversión de 500.000 euros y otro que se pondrá en funcionamiento en breve con otra inyección de 450.000 euros--, o las obras en todas las barriadas del municipio, a la que se suman la recuperación de diferentes instalaciones, redes abastecimiento y saneamiento, o la consecución de más de 10 millones de euros en fondos europeos para el desarrollo de los proyectos Edil.

Todo, ha remachado, consiguiendo al mismo tiempo una reducción de la deuda en más de 30 millones de euros hasta dejarla a finales de año en tan solo dos millones de euros.