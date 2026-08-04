Núñez no vería necesario a Vox en un hipotético gobierno si se alza como fuerza más votada: "No lo necesitaríamos"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante una entrevista para Europa Press, a 30 de julio de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Licenciado en Ciencias Políticas y de Administración y especialista en Políticas Públicas Espa - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha planteado la posibilidad de poder gobernar en la región "en solitario" si sacan "un voto más" que el PSOE en las elecciones autonómicas de mayo de 2027, por lo que no sería necesario un pacto de gobernabilidad con Vox.

"No necesitaríamos a Vox para gobernar", ha explicado en una entrevista con Europa Press, mostrándose convencido de que superar a los socialistas en el número de votos es una posibilidad que "está encima de la mesa", según "la tendencia demoscópica en los últimos dos años" y con el "ambiente que hay en la calle".

Núñez se ha basado en lo que dice el Estatuto de Autonomía en la región, que recoge que "si no hay un pacto de coalición, gobierna la lista más votada" y por tanto, "no sería necesario repetir las elecciones" si no se fragua dicho pacto, algo que no ocurre en otros parlamentos como el andaluz o como el extremeño.

Por tanto, "si el Partido Popular saca un voto más, no necesita a ningún socio para poder gobernar", ha remarcado Núñez, que afirma que el el PP "puede formar gobierno en solitario" y trabaja para ganar los comicios y hacerlo en solitario.

SEGUIR NEGOCIANDO

Al margen de defender este planteamiento, Núñez ha señalado que "si no hay mayorías absolutas" el PP tendrá que entenderse con el resto de partidos del arco parlamentario para poder llevar a cabo la aprobación de normativas y de presupuestos de leyes.

"Tendremos que negociar con Vox y también con el Partido Socialista para buscar acuerdos si queremos aprobar unos presupuestos. Es que eso no cierra la puerta a negociar", ha defendido Núñez, recordando que ha sido alcalde en coalición con un partido independiente.

ADELANTO ELECTORAL

Preguntado por si es partidario de que se convoquen elecciones a nivel nacional, Núñez ha afirmado que le gustaría que Alberto Núñez Feijóo "fuera presidente del Gobierno cuanto antes".

"A nosotros nos viene bien que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno cuanto antes, porque le viene bien a España y le viene bien a Castilla-La Mancha", ha aseverado.

En esta línea, lamenta que "España hoy vive una situación insostenible, con un Gobierno de Pedro Sánchez que no puede seguir al frente, absolutamente rodeado de casos de corrupción".