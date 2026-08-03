Núñez defiende su candidatura en PP CLM pese al "descarado interés" de PSOE al dudarlo y reprocha la indecisión de Page

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante una entrevista para Europa Press, a 30 de julio de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Licenciado en Ciencias Políticas y de Administración y especialista en Políticas Públicas Espa - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha erigido como candidato de este partido de cara a las elecciones autonómicas de 2027, rechazando el "interés descarado" del PSOE autonómico de ponerlo en duda.

En una entrevista con Europa Press, ha indicado que "no va a suceder" que no se presente como candidato a liderar la Presidencia de la Comunidad autónoma, un debate que se repite y que está "superado".

"Es un tema que no ha estado en debate en mi partido. Nunca en esta legislatura", ha remarcado, lamentando que "aunque el PSOE haya tratado de mantener vivo ese debate" se pregunta por qué lo hace.

"¿Por qué el Partido Socialista tiene tanto interés en que Paco Núñez no sea candidato a la Junta? Cosa que no va a suceder ¿Será que saben que si Paco Núñez es candidato a la Junta tiene las elecciones perdidas, verdad?", ha planteado.

Rechaza de este modo "el interés tan descarado de todo el socialismo castellanomanchego atacando a Paco Núñez para ver si pueden evitar que sea el candidato". "Es un debate superado, pero no de ahora, de hace mucho en mi partido", ha insistido.

Se ha referido a las voces que están debatiendo la continuidad de Emiliano García-Page, la primera la suya propia, algo que le provoca "vergüenza".

"Me provoca vergüenza ajena escuchar que el presidente de Castilla-La Mancha dice que no sabe si se quiere presentar. ¿Cómo puede decir que tiene dudas sobre si quiere seguir siendo el presidente?", ha afirmado.

Le ha reprochado a García-Page su "falta de ambición, de ilusión y de proyecto" afirmando que "hace mucho que dejó de estar en Castilla-La Mancha", y aunque "quizás está en cuerpo, no está en alma".

SU FUTURO GOBIERNO

Dejando claro que de momento no ha pensado en nombres para engrosar las carteras de un futuro gobierno en la Junta de Comunidades, Núñez sí ha señalado que tiene claro "los perfiles".

"Quiero gobernar con gente de la tierra. Voy a gobernar con hombres y mujeres que sean de aquí, que vivan aquí, que trabajen aquí", ha adelantado.

Además, ha indicado que "unos vendrán de la política, otros vendrán de la empresa privada, otros vendrán del mundo universitario y otros de la administración", pero con una condición, y es que sean oriundos de Castilla-La Mancha.

CAMPAÑA ELECTORAL

Para avanzar en lo que será su campaña electoral con destino a mayo del año que viene, ha señalado que se centrará en "evidenciar que hay una alternativa clara al socialismo en Castilla-La Mancha".

"El Partido Popular va a gobernar en Castilla-La Mancha, en las cinco capitales y también en las cinco diputaciones", ha aventurado Núñez.

Ha resaltado las candidaturas Carlos Velázquez, Ana Guarinos, Manuel Serrano, Francisco Cañizares y Bea Jiménez, para Toledo, Guadalajara, Albacete, Ciudad Real y Cuenca, al tiempo que ha mencionado a alcaldes que lo seguirán siendo, ha afirmado, como José Julián Gregorio en Talavera, Javier Navarro en Tomelloso o Miguel Ángel Ruiz en Puertollano.