Núñez pide explicaciones por la visita de Leire Díez a Toledo en 2023: "Queremos saber las ramificaciones en C-LM"

Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha pedido este sábado explicaciones por la visita de la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por presunta corrupción por la Audiencia Nacional, el 1 de febrero de 2023, a las obras de la oficina de Correos ubicada en la calle de La Plata de Toledo, en pleno Casco Histórico con la entonces alcaldesa y ahora ministra de Educación, Milagros Tolón.

"Queremos saber qué ramificaciones tiene el 'caso Leire' en Castilla-La Mancha y hasta dónde afecta a dirigentes de la dirección del PSOE", ha indicado Núñez a preguntas de los medios antes de inaugurar el Congreso Provincial de Nuevas Generaciones Toledo.

Bajo su punto de vista, "está claro" que un momento en el que el PSOE "está manoseando la Constitución para transformar todo en una gran cloaca, son responsables los que están liderando la cloaca, los que callan cuando ven que algo está pasando y los que hablan pero después les votan".

"Al final todos los dirigentes del PSOE en nuestra tierra --la ministra y el presidente de la Junta-- están votando a ojos ciegos con Pedro Sánchez. Unos con el teatro de criticarlo previamente para luego acabar votándolo y otros con la defensa ultranza y recibiendo a Leire", ha lamentado.

Es por ello por lo que ha destacado la importancia del Congreso Provincial para que los jóvenes se suban al "cambio político que hace falta" en el país. "Hay que pasar página, hay que acabar con este ciclo donde el socialismo lo ha manoseado todo, lo ha pervertido todo y nos está llevando a una situación de hartazgo político".

"Hay que cambiar el ciclo político por completo en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, y los jóvenes van a ser protagonistas de ese cambio", ha concluido el presidete del PP en Castilla-La Mancha.