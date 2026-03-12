Núñez pide a Page que "ordene" a sus diputados que apoyen la bajada de impuestos propuesta por el PP en el Congreso

Visita a las instalaciones de Jamones Arroyo en Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al presidente regional Emiliano García-Page que "ordene" a sus diputados socialistas que apoyen la batería de propuestas presentada en el Congreso de los Diputados por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicitando la bajada del IVA de los combustibles y el gas, así como del IRPF, "un paquete de medidas que podría beneficiar en unos 900 euros a cada familia en unos momentos de máxima tensión económica internacional".

Durante una visita a la fábrica de Jamones Arroyo en Puertollano, Núñez ha subrayado este jueves que "momentos de incertidumbre como los que pasa ahora la economía europea exigen actuar". "Estamos hartos de los políticos que hablan y que no hacen nada" ha subrayado.

En este sentido advertido de que se está "disparando" el precio de la gasolina, la luz o el gas en un bucle que afecta a la economía empresarial "al aumentar entre un 30 y un 50% los costes, lo que repercute en los gastos de la industria alimentaria y de los precios de producción del campo, poniendo riesgo la rentabilidad y competitividad de las empresas".

Así, ha defendido la subida generalizada de impuestos propuesta por el Partido Popular, toda vez que considera que se traducirá en más inversión.

JAMONES ANCÍN INVERTIRÁ 8 MILLONES EN PUERTOLLANO

Durante su visita, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, han aplaudido el plan de ampliación y modernización de la antigua empresa Jamones Arroyo que han puesto en marcha sus nuevos propietarios mayoritarios, la familia navarra de Jamones Ancín, que invertirá un total de 8 millones de euros hasta el año 2027 y ampliará la plantilla en medio centenar de trabajadores, hasta alcanzar los 170.

El alcalde de Puertollano se ha felicitado de que Jamones Ancín haya apostado por las posibilidades de desarrollo empresarial de Puertollano, "una ciudad que cambió de rumbo en 2023 para volver a atraer empleo e inversiones". En el caso de Ancín ha recordado que la inversión permitirá mantener los 119 puestos de trabajo actuales y ampliar la plantilla en medio centenar.

En este sentido Ruiz se ha felicitado de que haya empresas que sigan invirtiendo, "contribuyendo así a frenar la despoblación de Puertollano, que en los últimos tres años ha incrementado su población en casi 2000 habitantes, mientras sigue subiendo el precio de la vivienda, datos significativos de que la ciudad está cambiando".

En este contexto, el alcalde ha pedido al Gobierno regional que facilite a la mayor brevedad el borrador del convenio que permita la inversión de 4 millones de euros de los fondos europeos de Transición Justa para la adecuación del polígono La Nava de Puertollano, un acuerdo que espera firmar esta semana en los próximos días. "No podemos tener empresas modernas y unas infraestructuras totalmente abandonadas", ha recalcado el alcalde.

En los mismos términos se ha expresado Paco Núñez, quien ha felicitado al alcalde por su labor "iniciando una senda de confianza empresarial y estabilidad en una apuesta clara, firme y decidida por la recuperación de ese pulmón industrial que siempre fue Puertollano para Castilla-La Mancha".

"El crecimiento de empresas como Jamones Arroyo, que sigue invirtiendo y aumentando plantilla, confirma con hechos la eficacia de la gestión de la política del Partido Popular, pensaba en simplificar la administración", ha recalcado.

Por su parte, Raúl Fernández, CEO de Jamones Arroyo, se ha mostrado ilusionado por la nueva etapa que atraviesa la empresa de la mano de sus nuevos propietarios mayoritarios, y que viene marcada por la inversión destinada al deshuese de jamón curado con unas modernas instalaciones que permitirán deshuesar y moldear jamones para terceras compañías.

"El objetivo final con las nuevas líneas de producción es poder lonchear el mismo jamón que aquí se deshuesa y moldea en todos los formatos que requiera el cliente y homologar la planta para todos los países", ha explicado. La primera fase, que se espera esté operativa en abril, ha contado con una inversión de cinco millones de euros, y se verá completada en 2027 con otros tres millones.

Estas actuaciones han permitido incrementar la plantilla en 25 personas con un turno de trabajo de 4.000 jamones. El objetivo final del proyecto es contratar a otras 25 personas para completar dos turnos en 2027.