Núñez, sobre el Plan XCuenca: "Todo lo que ha sido firmado por Adif hay que reestudiarlo"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a la iquierda - PP

CUENCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha compartido los recelos manifestados por la formación en Cuenca capital, que está valorando llevar a los tribunales el convenio urbanístico con Adif para el desarrollo de los terrenos del antiguo ferrocarril convencional a su paso por la ciudad.

"Todo lo que ha sido firmado por Adif hay, como mínimo, que reestudiarlo", ha explicado el dirigente 'popular' a preguntas de los medios de comunicación sobre el denominado Plan XCuenca.

En una comparecencia junto a la secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, tanto Núñez como la dirigente nacional también han respondido a preguntas sobre si van a seguir utilizando la alta velocidad tras el accidente de Urda.

"Yo subiré al tren, pero estoy absolutamente seguro de que hace falta un gobierno que haga una auditoría de las líneas ferroviarias de nuestro país", ha asegurado un Núñez que, además, ha proclamado que no va a participar en el discurso "de que vale que el tren llegue, tiene también que llegar en hora".

Por su parte, Vázquez ha comentado que ella ha cogido el tren para venir a Cuenca y lo volverá a utilizar para volver a Orense y durante todos estos días de campaña por el interior del país. "Nadie va tranquilo estos días y en cada bote del tren, la gente, suspira, porque no saben lo que se va a encontrar", ha lamentado.