Núñez (PP) cree que Castilla-La Mancha "no puede estar satisfecha cuando tiene el cuarto peor dato del país"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado este martes que la región "no puede estar satisfecha cuando tiene el cuarto peor dato del paro del conjunto del país y cuando no estamos creando empleo al ritmo que lo crean otras autónomas teniendo como tenemos las condiciones para hacerlo".

A preguntas de los medios por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante su visita a la empresa Ángel Ruiz Calderería de Torrijos, el dirigente 'popular' ha indicado que "con la fiscalidad que tiene hoy Castilla-La Mancha, con la burocracia que tiene hoy Castilla-La Mancha y con las políticas autonómicas que tiene hoy Castilla-La Mancha, es complicado crear empleo más rápido, crecer más rápido y ser más competitivo por eso hace falta un cambio en esas políticas para poder adaptarnos a la evolución y al crecimiento de otras autonomías".

Núñez, que es partidario de "ni lanzar las campanas al vuelo cuando el mes sale bien o cuando el trimestre sale bien" ni de "pintarlo todo negro cuando sale mal", ha apostado por "mirar la tendencia" y esta "no es positiva". "Tenemos 130.000 parados en la región, no creamos empleo al ritmo que lo crean otras comunidades autónomas, estamos en datos de paro que recuerdan a años anteriores y no hay una evolución positiva".

"Somos la cuarta comunidad autónoma con mayor número de parados del país" y "esto debería hacernos reflexionar", ha concluido Paco Núñez.

De otro lado, sobre el voto en contra que ha anunciado el Partido Popular al decreto ley 'ómnibus' que incluye, entre otras cuestiones, la revalorización de las pensiones para 2026, Paco Núñez ha comentado que su formación no va a apoyar dicho decreto tal y como está planteado "porque entendemos que lo que trata es de mezclarlo todo para tratar de confundir".

"Si el Gobierno quiere que hablemos de pensiones, vamos a estar siempre al lado de los pensionistas y de la revalorización de las pensiones, pero tiene que poner cada debate en su sitio", ha apuntado Paco Núñez, que también se ha referido a la regularización extraordinaria de migrantes que aprobará este martes el Consejo de Ministros por Real Decreto tras pactarlo con Podemos, considerando este tema "una cortina de humo".

REFORMA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Finalmente, respecto a su visita a Torrijos, junto al alcalde, Andrés Martín, ha reivindicado el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas como "el alma y el motor económico de la región" y ha apostado por una profunda reforma fiscal y administrativa para mejorar la competitividad y la creación de empleo en Castilla-La Mancha, ha informado el PP en nota de prensa.

"Ese es el camino que debemos recorrer, con menos impuestos, menos burocracia y más apoyo al tejido productivo", ha afirmado Núñez, al tiempo que ha asegurado que "dentro de un año pondremos en marcha un Gobierno que simplifique el papeleo, acorte los tiempos administrativos y ayude a las empresas a crecer y a crear empleo".

Núñez ha asegurado que el Partido Popular está trabajando "de la mano de los alcaldes y del tejido productivo de la región" para ofrecer una alternativa clara. "Planteamos la senda contraria a la del Gobierno actual y dentro de un año podremos implementarla para que el crecimiento económico que hoy pasa por la región vecina también llegue a Castilla-La Mancha".