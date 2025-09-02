Núñez (PP) cree que la quita de la deuda no soluciona nada en C-LM y solo "maquillará la nefasta gesión de Page"

CIUDAD REAL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido que la anunciada quita de la deuda autonómica "no supone en absoluto una solución para los castellanomanchegos, porque la deuda no desaparece, simplemente cambia de ventanilla"; al tiempo que ha apuntado que solo servirá para "maquilla la nefasta gestión" del presidente autonómico, Emiliano García-Page, y su Gobierno.

Núñez, que ha participado en el Comité de Dirección del PP de Ciudad Real y del Grupo Popular de la Diputación de Ciudad Real, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha señalado que "Castilla-La Mancha soporta una deuda desorbitada, superior a los 16.000 millones de euros, fruto de la incapacidad de Emiliano García-Page y del PSOE para gestionar las cuentas públicas", ha informado el PP en nota de prensa.

"El problema de fondo no es la deuda, sino quién y cómo se gestiona. Y lo cierto es que Page hace tiempo que dejó de gestionar la región para dedicarse simplemente a pasar días en el Palacio de Fuensalida. Esa dejadez y esa desidia nos han llevado al pódium de las comunidades más endeudadas de España", ha afirmado.

El líder de los 'populares' en Castilla-La Mancha ha insistido en que "lo que de verdad necesita la región es un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija la infrafinanciación histórica que sufre junto con Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana".