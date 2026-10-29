Núñez (PP C-LM) lamenta la muerte de Fátima Báñez: "Una mujer generosa y con una enorme calidad humana"

Archivo - La presidente de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, interviene en el acto de presentación de la Fundación Andalucía 27. A 15 de septiembre de 2026 en Huelva, Andalucía (España). El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, San - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que viajaba en el tren de Iryo accidentado este miércoles en Urda (Toledo).

"La tragedia de Urda nos golpea aún más de cerca con la pérdida de nuestra querida compañera Fátima Báñez. Una mujer comprometida con el servicio público, generosa y con una enorme calidad humana", ha asegurado Núñez en su cuenta de X.

El presidente del PP castellanomanchego ha trasladado todo su cariño a la familia, amigos y compañeros de Fátima Báñez "en estos momentos tan dolorosos". "Descansa en paz, querida Fátima", termina Núñez.