Núñez (PP) niega rotundamente presiones de Génova en relación al Estatuto de C-LM: "Hemos actuado de manera soberana"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante la reunión de fiscalidad celebrada en Toledo. - PP C-LM

TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núnez, ha negado "rotundamente" que haya recibido presiones de la dirección del PP a nivel nacional en relación a su posición respecto al Estatuto de Autonomía de la región y ha defendido que la formación a nivel regional ha actuado de "manera soberana".

Así ha reaccionado por primera vez el líder del PP desde Madrid, a preguntas de los medios este lunes, después de que el pasado jueves su partido trasladara su decisión de presentar esta enmienda para que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales.

Antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP para analizar los resultados en las elecciones aragonesas, Núñez ha reconocido las "dudas que se habían generado públicamente" en torno al aumento del número de diputados, defendiendo que desde el PP regional ha venido reivindicando que no querían "más diputados" en muchas ocasiones.

Por estas dudas suscitadas, la dirección del PP de Castilla-La Mancha ha optado por ser mucho "más contundente", y la misma enmienda que registró en noviembre para pedir que no se aumentase la horquilla de diputados, la ha vuelto a registrar ahora en el Congreso de los Diputados.

En este punto, ha señalado que si el PSOE "quiere romper el acuerdo del estatuto --solo-- por que el PP se niega a subir los diputados" el presidente regional, Emiliano García-Page, "tendrá que explicar por qué" se rompe este acuerdo, ya que el PP ha presentado once enmiendas al texto, relacionadas con otras cuestiones.

"Me dejaría perplejo que Emiliano García-Page no quiera seguir para adelante con un acuerdo que blinda intereses de financiación, de agua, vinculados con la lucha contra la despoblación, y que hay un amplio consenso en ese sentido, simplemente porque no puede aumentar los diputados", ha remarcado.