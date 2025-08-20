Núñez (PP) reclama el desdoblamiento de la CM-101 en Guadalajara y acusa al Gobierno de C-LM de no cumplir promesas

GUADALAJARA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este miércoles a la Junta que ponga en marcha el proyecto de desdoblamiento de la CM-101 entre Guadalajara y Fontanar.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el presidente provincial del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, y el portavoz municipal del PP en Fontanar, Javier Vieco, Núñez ha acusado, además, al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, de llevar once años engañando a los vecinos de la región con promesas que no cumple y excusas para no llevar a cabo inversiones necesarias para el desarrollo de la región, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

Núñez ha calificado esta infraestructura como una "reivindicación importantísima", por ello ha exigido de nuevo al gobierno socialista "que cumpla sus compromisos" y se ha dirigido a Page pidiéndole que "aquello que se promete se tiene que cumplir".

Así, el presidente de los populares en la región ha recordado que la CM-101, que conecta Guadalajara con Fontanar, es una de las carreteras con más tráfico de toda la zona. Una vía que soporta mucho tráfico pesado ya que es un eje estratégico de conexión entre polígonos, un eje fundamental para unir la capital, Guadalajara, con puntos importantes para el desarrollo logístico e industrial como Fontanar o Yunquera.

"No puede ser que queramos tener una capital próspera, rica y llena de industria, un Corredor del Henares que siga creciendo y acogiendo nuevos proyectos industriales y logísticos mientras el gobierno mira para otro lado a la hora de desarrollar las infraestructuras necesarias para que se pueda generar la actividad económica", ha aseverado Núñez, que también ha dicho que "no se puede mentir y Emiliano García-Page lleva ya camino de once años mintiendo a los vecinos de Guadalajara", ya que esta carretera ha sido prometida por Page y el PSOE durante los últimos once años.

Así, ha reseñado que "si en los presupuestos que se van a presentar en el parlamento autonómico en las próximas semanas el desdoblamiento de la CM-101 no está recogido con la partida económica necesaria, Page jamás hará ya esta carretera y habrá mentido para siempre a los vecinos de Guadalajara", "no se pueden poner ya más excusas", ha indicado, "no se puede seguir prometiendo y anunciando la misma inversión legislatura tras legislatura".

Paco Núñez ha continuado relatando que, para que pueda haber un desarrollo logístico e industrial en Guadalajara, es vital que esta carretera esté desdoblada y que el tráfico, tanto el de vehículos como el pesado, sea seguro. Por ello ha concluido reclamando y exigiendo de nuevo que la recoja en los próximos presupuestos y "deje de engañar y mentir a los vecinos de Guadalajara".