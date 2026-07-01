Núñez (PP) vincula datos de pobreza de C-LM con la gestión de Page y apunta "700.000 castellanomanchegos" en exclusión

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en atención a medios durante la inauguración de la tienda solidaria de Cáritas. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha responsabilizado este miércoles al Gobierno regional que preside Emiliano García-Page de los datos de pobreza publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), asegurando que el balance de la gestión socialista deja a la Comunidad Autónoma con "los peores datos de pobreza del país".

Así lo ha manifestado tras la inauguración de una tienda de moda reciclada de Cáritas en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara, donde, tras reconocer la labor social que desarrolla esta organización, ha aprovechado para valorar el informe difundido este martes por la EAPN.

Núñez ha señalado que, según este informe, 212.000 castellanomanchegos, el 9,8 por ciento de la población, viven en situación de carencia material severa, una circunstancia que, según ha explicado, supone no poder afrontar gastos básicos como comprar ropa, consumir carne o encender la calefacción o el gas para cocinar.

Asimismo, ha incidido en que el informe refleja que "más de 700.000 castellanomanchegos", se encuentra en situación de exclusión social, unos datos que, a su juicio, sitúan a la región como "la comunidad autónoma con peores datos de pobreza del país".

"Este es el balance de la gestión del PSOE", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha asegurado que los datos conocidos este martes evidencian el resultado de las políticas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico.

En este contexto, ha sostenido que Castilla-La Mancha "vive anclada en un modelo socialista que lastra" el desarrollo de la región y ha criticado que, mientras otras comunidades autónomas "están en crecimiento", como Madrid o Andalucía, la Comunidad Autónoma no aprovecha esa dinámica.

También ha atribuido la situación a una "alta presión fiscal" y a una "inflación estratosférica", circunstancias que, en su opinión, dificultan cada vez más que las familias puedan hacer frente al coste de la cesta de la compra.

De cara a las próximas elecciones autonómicas, Núñez ha defendido que "queda menos de un año para revertir estas políticas" y ha asegurado que un Gobierno del PP permitiría que Castilla-La Mancha dejara de ser noticia por sus datos de pobreza para pasar a serlo por generar empleo, bajar impuestos, atraer inversiones y crecer económicamente.

Durante su intervención, el presidente del PP regional inició su discurso felicitando a Cáritas por la apertura de esta nueva tienda en Guadalajara y agradeciendo el trabajo que realizan tanto sus voluntarios como sus profesionales.

A su juicio, la organización desarrolla una "grandísima labor" en favor de las personas que continúan necesitando apoyo y contribuye a seguir trabajando por la justicia social.