Núñez, preguntado sobre si votará a favor de retirar la reforma del Estatuto del Congreso, dice "no tener información"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante su atención a medios en las Cortes de Castilla-La Mancha. Foto de archivo. - EUROPA PRESS
TOLEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado "no tener información" sobre el debate que el Partido Socialista va a solicitar en las Cortes regionales para retirar la reforma del Estatuto de Autonomía regional del Congreso de los Diputados, donde se tramita.
Núñez ha sido preguntado este domingo en Toledo, donde ha visitado la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, si va a votar a favor de retirar dicha reforma.
"No tenemos información al respecto", ha afirmado el líder del principal partido de la oposición, que ha insistido en que retirar de la Cámara Baja dicha reforma "es un gran ejemplo del fracaso de la legislatura de Emiliano García-Page, y un retroceso para Castilla-La Mancha".
Fue este jueves cuando el secretario de Organización del PSOE y hasta ahora diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, avanzaba la intención de su partido de iniciar este trámite, por "miedo a que el pacto oculto de Núñez con Vox manosée" dicha reforma.