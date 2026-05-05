Núñez promete convertir a Ciudad Real "en la zona más importante de Europa del sector agroalimentario" si es presidente

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

CIUDAD REAL 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que uno de los grandes objetivos de su proyecto político es "convertir a Ciudad Real en la zona más importante de Europa del sector agroalimentario", poniendo en valor el enorme potencial de la provincia y la necesidad de aprovecharlo con decisión política.

Durante su intervención en el acto 'Ciudad Real: oportunidades y retos de futuro' de La Tribuna, Núñez ha señalado que "Ciudad Real tiene todas las condiciones para liderar el sector agroalimentario en Europa, pero hay que aprovecharlas", al tiempo que ha incidido en que su ubicación estratégica, su capacidad logística y su tradición productiva "son elementos clave que deben ser impulsados desde las administraciones".

El presidente del PP regional ha enmarcado este objetivo dentro de una estrategia más amplia de crecimiento económico para Castilla-La Mancha, basada en el desarrollo de grandes ejes logísticos y en la conexión con polos de crecimiento como Madrid y Andalucía.

En este sentido, ha advertido de que "no aprovechar la oportunidad que ofrece la conexión entre Ciudad Real y Andalucía supone renunciar al crecimiento presente y futuro".

Núñez ha apostado, de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la implantación de un desarrollo industrial complementario y sector primario, basado en las nuevas tecnologías para el diseño y fabricación de maquinaria que sirva para la industria con alimentaria.

Todo ello, ha destacado, teniendo como base el desarrollo tecnológico y la innovación, por lo que "serviría para que la mayor parte de la industria agroalimentaria de la región, y por supuesto de nuestro país, tuviera maquinaria fabricada en Castilla-La Mancha, aprovechando con ello la referencia de Ciudad Real para convertirse en el motor más importante del desarrollo agroalimentario de Europa".

Igualmente, Núñez ha defendido la necesidad de adoptar "medidas valientes" desde el Gobierno autonómico para facilitar este desarrollo, entre ellas la modificación de leyes fundamentales como la del suelo, urbanismo, medio ambiente y vivienda, con el fin de agilizar la creación de nuevos espacios industriales, logísticos y residenciales.

El presidente regional del PP ha apostado por una profunda simplificación burocrática que permita reducir el papeleo y acelerar la tramitación de proyectos empresariales, así como por una nueva política fiscal que incentive la inversión y la generación de empleo.

NÚÑEZ DESTACA LA TRAYECTORIA DE CAÑIZARES

Núñez ha destacado el papel del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, del que ha subrayado su "trayectoria ejemplar", su "integridad" y su "vocación de servicio público".

Así, ha destacado que Cañizares es "una persona íntegra y leal a la palabra dada" y "una buena persona", algo que "no abunda, y menos en esta profesión".

El presidente regional del PP ha puesto en valor la gestión realizada en el Ayuntamiento de Ciudad Real, con actuaciones en materia de infraestructuras, deporte, cultura y modernización administrativa, y ha lamentado la falta de apoyo del Gobierno autonómico a la ciudad.

Finalmente, Núñez ha dicho que Castilla-La Mancha "está perdiendo muchas oportunidades" y ha defendido la necesidad de un cambio político que permita activar todo su potencial. "Lo mejor para esta ciudad y esta tierra es que Paco Cañizares siga en la alcaldía y que el Partido Popular gobierne en Castilla-La Mancha y en España".