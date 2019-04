Núñez propone que las empresas puedan acceder a los fondos que Europa destina a consistorios para planes de empleo

Publicado 11/04/2019 11:56:58 CET

GUADALAJARA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Gobierno de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesta que una parte del dinero del Fondo Social Europeo que financia los planes de empleo de los ayuntamientos se vincule directamente a ayudas a programas de empleo con las organizaciones empresariales para ayudas a la contratación.

Ésta es la propuesta que este martes ha transmitido en Guadalajara a los medios de comunicación y a los empresarios, con los que ha mantenido una reunión para conocer sus inquietudes y propuestas con el fin de incluirlas en su programa electoral.

Acompañado del presidente de CEOE en Guadalajara, Agustín de Grandes, Núñez ha abogado por que una parte del dinero de ese fondo europeo se vincule con organizaciones empresariales como CEOE-Cepyme de Guadalajara o el resto de organizaciones de la región para hacer programas de empleo. Considera que de este modo puede haber más posibilidades de que las personas que participan en los mismos puedan tener posibilidad de permanecer en la empresa.

"Cuando uno trabaja en una empresa y no en un ayuntamiento, el contrato no tiene por que finalizar a los seis meses, cosa que si pasa en el caso de los consistorios", al extinguirse la relación laboral por no existir oferta de trabajo, ha señalado.

Núñez ha aclarado que se trata de que los actuales planes de empleo con los ayuntamientos se mantengan pero con menor aportación de dicho fondo social.

Otra de las medidas que ha propuesto el candidato 'popular' es vincular la salida de la universidad o de ciclos formativos de los estudiantes con el empresariado para que puedan estar unos meses trabajando en empresas.

En un encuentro con empresarios de Guadalajara Núñez ha trasladado sus propuestas en materia empresarial y ha recogido impresiones de quienes participan en el tejido productivo para poder incorporarlas a su programa electoral y al gobierno que aspira a presidir.

Núñez ha vuelto a defender la rebaja y eliminación de impuestos, así como la modificación de la normativa urbanística y medioambiental para agilizar los trámites a la hora de abrir o ampliar una empresa en la región y adaptarlas al siglo veintiuno.

También ha dicho que quiere acompañar estas medidas de otras como la unidad de todas las administraciones (local, regional y nacional) para que cualquier pequeño empresarios o autónomo goce de mayor agilidad administrativa a la hora de tramitar su expediente.