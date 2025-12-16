Núñez propone modificar la ley del Suelo y la de Urbanismo para crear un Valle de Desarrollo Tecnológico en Talavera

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, n el encuentro 'Talavera: oportunidades y retos de futuro' de La Tribuna. - PP C-LM

TOLEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado su compromiso de impulsar la creación de un Valle de Desarrollo Tecnológico en Talavera de la Reina, apoyado en fondos europeos y orientado a la innovación, la investigación y la implantación de empresas de alto valor añadido, como eje estratégico para el crecimiento económico de la comarca y de toda la región.

Para ello, demanda reformas estructurales desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, comenzando por la modificación de la Ley del Suelo y la Ley de Urbanismo.

Durante el encuentro 'Talavera: oportunidades y retos de futuro' de 'La Tribuna', Núñez ha defendido que Castilla-La Mancha "no puede perder la oportunidad histórica que supone el crecimiento del eje Madrid-Lisboa, especialmente a su paso por la A-5", al tiempo que ha señalado a Talavera como uno de los enclaves clave para canalizar inversiones industriales, logísticas y tecnológicas.

"Queremos aprovechar los fondos europeos para crear espacios de innovación, atraer micropymes y empresas tecnológicas y generar empleo de calidad, porque Talavera tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los grandes polos de desarrollo tecnológico del centro peninsular", ha asegurado, según informa el partido.

REFORMAS PARA ATRAER INVERSIÓN Y EMPLEO

Núñez ha indicado que este proyecto debe ir acompañado de reformas estructurales desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, comenzando por la modificación de la Ley del Suelo y la Ley de Urbanismo, con el objetivo de facilitar y agilizar la creación de suelo industrial, logístico y residencial.

En este sentido, ha apostado por una simplificación burocrática real, con reducción de trámites y automatización de licencias, para evitar que los proyectos empresariales "se eternicen por culpa de la normativa y del exceso de papeleo".

Igualmente, ha defendido una bajada de impuestos para situar a Castilla-La Mancha en una senda de competitividad fiscal similar a la de Madrid y Extremadura. Así, entre las medidas prioritarias ha citado la reducción del tramo autonómico del IRPF, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, así como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El presidente regional del PP ha subrayado que "Talavera de la Reina está por encima de cualquier sigla política" y ha asegurado que tanto él como el alcalde José Julián Gregorio elegirán siempre la defensa de la ciudad, de Castilla-La Mancha y de España "por encima de los intereses partidistas".

NÚÑEZ DESTACA LA FIGURA DE GREGORIO

Núñez ha destacado la figura del alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, al que ha definido como "un referente de integridad, coherencia y vocación de servicio público".

Así, ha puesto en valor su amplia trayectoria profesional y política, su experiencia en la gestión pública y su manera de entender el poder "como una responsabilidad y no como un privilegio", al tiempo que ha aseverado que "no hay nada más importante para un político que ser alcalde de la ciudad a la que sirve".

Por último, Núñez ha reclamado una colaboración institucional leal entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Talavera para mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales, reducir listas de espera, reforzar la atención primaria y garantizar servicios públicos de calidad que contribuyan a fijar población y atraer talento.

"En tiempos de hipocresía institucional, Talavera cuenta con un alcalde que ofrece decencia, eficacia y humanidad", ha concluido.