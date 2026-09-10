Núñez reclama "coherencia" a los 8 diputados del PSOE de C-LM y votar a favor del plan del PP ante la crisis de Ceuta

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en rueda de prensa. - PP C-LM
ALBACETE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular castellanomanchego, Paco Núñez, ha reclamado "coherencia" a los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha y votar a favor del plan del PP ante la crisis de Ceuta que los 'populares' llevan hoy al Congreso de los Diputados.
En declaraciones a los medios en la Feria de Albacete, Núñez ha reclamado también al presidente regional, Emiliano García-Page, que "aclare" si ha dado orden a los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso para votar a favor de esta iniciativa o si, por el contrario, "van a votar con Pedro Sánchez".
Dicho esto, el líder del PP ha señalado que "estos días atrás hemos escuchado a Emiliano García-Page hablar de Ceuta, hacerse vídeos sobre Ceuta, hablar de que había que proteger las fronteras, hablar de que había que reconstruir las relaciones con Marruecos y ser contundente, hablar de que había que pedir apoyo a la Unión Europea, hablar de que había que devolver a todos los inmigrantes que han entrado irregularmente a Ceuta a su país o hablar de que había que tener en cuenta la seguridad nacional por encima de todas las cosas". Y, ahora, "todo esto se va a votar ahora en el Congreso de los Diputados", ha añadido.
El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que el Partido Popular está defendiendo que "se devuelvan a todos los inmigrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta a su país", que se pida "apoyo a la Unión Europea para reforzar nuestra frontera", que se trabaje para "garantizar la inviolabilidad de nuestras fronteras" y que se decrete que "estamos en un momento donde la seguridad nacional debe de primar y por lo tanto debe de prevalecer y hay que garantizarla".
Igualmente, ha señalado que la iniciativa plantea "un plan de reconstrucción económica para Ceuta, para el autónomo, para el pequeño y el mediano empresario" y, en definitiva, "un plan de apoyo a Ceuta que es lo que hemos venido reclamando públicamente".
Núñez ha cuestionado que las críticas públicas de Page a Sánchez sirvan de algo "si después no se materializan en que cuando hay que votar, para que tenga efectos legales, sus diputados, los diputados de Page, los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, votan con Pedro Sánchez".
También ha reclamado a los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha que sean coherentes con lo que ha verbalizado Page. "¿Van a ser coherentes y van a dar coherencia a lo que ha verbalizado Page y van a votar a favor de Ceuta o van a hacer lo de siempre?".