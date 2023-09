Núñez recuerda que Cortes de C-LM pueden recurrir ante el TC una posible ley de amnistía que "vulnera la Constitución"

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado este sábado que el Parlamento regional puede recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía, ya que, ha afirmado, vulnera la Constitución y el derecho a la igualdad de los españoles.

Así lo ha trasladado a los medios durante su visita a la localidad de Olías del Rey, donde se celebran los actos con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario. Allí, Núñez ha querido recoger las palabras que este viernes expresaba el presidente de la patronal toledana Fedeto, Javier de Antonio Arribas, al que ha agradecido "su valentía", al decir en nombre de los empresarios de la provincia 'no' a la amnistía, por lo que ha recopilado que "hemos oído decir no a esa ley a PP, a empresarios, pero todavía no al PSOE", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

De hecho, Núñez se ha hecho eco de unas declaraciones de esta misma sábado en las que el diputado socialista Óscar Puente se ha pronunciado "diciendo que hay que estudiar la amnistía".

El presidente regional del PP ha recordado que su partido lo tiene "claro, desde el presidente Feijóo hasta el último concejal de un pueblo, y es la negativa a la amnistía". Y ha insistido en la petición que hará al Parlamento de que, en el caso de que se ponga en marcha una ley de amnistía o un referéndum de independencia, se eleve un recurso inmediatamente al Tribunal Constitucional. Núñez ha deseado contar con el apoyo de todos los grupos políticos, especialmente del PSOE.

AYUDAS DE LA DANA "INSUFICIENTES"

Paco Núñez también ha hecho referencia a otro de los temas que este viernes el presidente de Fedeto mencionó en su discurso, como es el caso de las ayudas a las empresas afectadas por la DANA, unas ayudas "insuficientes y que todavía no han llegado". El presidente del PP ha recordado que García-Page y el PSOE "no han dado respuesta a este problema y que siguen mirando a otro lado tratando de excusarse en la declaración de zona catastrófica, que cuenta con ayudas con cuantías insuficientes".

"El Gobierno de Castilla-La Mancha no puede mirar para otro lado", ha dicho, mientras se ve cómo la Diputación de Toledo "ha puesto 10 millones de euros sobre la mesa y la Comunidad de Madrid ha aportado 60 millones de euros que irán destinados, entre otros, a pueblos separados por unos pocos kilómetros del límite con nuestra región".

Y se ha preguntado cuánto y cuándo va a poner García-Page y su Gobierno para que las familias que han perdido sus casas se puedan recuperar o para las empresas que pierden la sede de su negocio puedan recuperar la actividad o para los ayuntamientos que han visto anegadas calles, parques e instalaciones deportivas.

Núñez ha concluido diciendo que "cuando eres presidente del Gobierno es para asumir responsabilidades y para posicionarte" y García-Page debe posicionarse, primero con las ayudas a los afectados por la DANA, poniendo dinero encima de la mesa; y después con la ley de amnistía y el referéndum de independencia "que el PSOE pretende negociar con los independentistas, votando en las Cortes regionales".