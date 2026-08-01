Núñez trabajará con alcaldes y vecinos afectados por el incendio de La Mierla en la recuperación de la comarca

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, reunido con alcaldes de municipios afectados por el incendio de La Mierla. - PP

GUADALAJARA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha adquirido un "compromiso personal" con la recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla (Guadalajara) y ha asegurado que trabajará junto a los alcaldes y vecinos para que esta "tragedia" tenga una "respuesta inmediata", pero también un proyecto de futuro que permita recuperar económica, social y medioambientalmente toda la comarca.

Núñez ha mantenido este sábado, en Condemios de Arriba, una reunión de trabajo con alcaldes de los municipios afectados, acompañado por el presidente provincial del PP de Guadalajara, Lucas Castillo; el senador Antonio Román; el diputado regional Nacho Redondo; y el alcalde de la localidad, Francisco Javier Abad García, entre otros responsables públicos de la provincia, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

El encuentro ha servido para analizar tanto lo ocurrido durante los difíciles días del incendio como, especialmente, las necesidades que afrontan ahora los pueblos, sus vecinos, agricultores, ganaderos, empresarios y ayuntamientos.

Núñez ha trasladado su reconocimiento a los alcaldes de la comarca por el "trabajo incansable" que realizaron durante la emergencia, estando permanentemente junto a sus vecinos y colaborando con todos los medios disponibles en las labores necesarias para hacer frente al fuego.

Del mismo modo, ha expresado el "profundo agradecimiento de todo el Partido Popular de Castilla-La Mancha" a los profesionales de los dispositivos de prevención y extinción de incendios, servicios de emergencias, agentes medioambientales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, trabajadores públicos, voluntarios y a todos aquellos que participaron en la lucha contra las llamas.

AYUDAS DIRECTAS Y UNA RESPUESTA INMEDIATA

El presidente regional del PP ha señalado que la primera obligación de las administraciones es responder a las necesidades más urgentes de quienes han sufrido las consecuencias del incendio.

Por ello, ha reclamado que se articulen con la máxima rapidez ayudas directas para agricultores y ganaderos que hayan sufrido pérdidas, para la actividad cinegética, para establecimientos y empresas vinculados al turismo rural, para autónomos y negocios perjudicados y para los ayuntamientos que han tenido que asumir gastos extraordinarios o afrontar daños en infraestructuras y servicios municipales.

Núñez ha defendido la puesta en marcha de medidas fiscales puntuales y excepcionales para los municipios y actividades económicas afectados por el incendio, con bonificaciones y reducciones que permitan aliviar durante los próximos meses la situación de familias, autónomos y empresas.

UN GRAN PROYECTO PLURIANUAL PARA LA SIERRA NORTE

Núñez ha trasladado su compromiso de trabajar en un verdadero Plan de Recuperación y Revitalización de la Sierra Norte de Guadalajara, con carácter plurianual y con inversión directa de la Junta de Comunidades.

Un proyecto que se ha comprometido a impulsar en caso de ser presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha y que tendrá como objetivo recuperar el patrimonio natural dañado y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades económicas y garantizar población y actividad en los municipios de la comarca.

El plan deberá actuar sobre la recuperación forestal y medioambiental, la ganadería y la agricultura, la actividad cinegética, el turismo rural y de naturaleza, la recuperación de caminos e infraestructuras, el abastecimiento de agua y las redes municipales, la prevención de futuros incendios, la gestión activa de los montes y la creación de nuevas oportunidades empresariales y de empleo vinculadas al territorio.

Para Núñez, "no podemos limitarnos a recuperar lo que había antes del incendio. Tenemos que plantearnos qué Sierra Norte queremos dentro de diez o veinte años y poner todos los recursos necesarios para que vivir, trabajar, emprender y formar una familia aquí sea posible".

En este sentido, ha defendido una política forestal basada en la prevención durante todo el año, la gestión activa del territorio y la colaboración con quienes viven del campo y conocen el monte.

UNA DE LAS GRANDES JOYAS NATURALES DE CASTILLA-LA MANCHA

El presidente regional del PP ha destacado que la Sierra Norte de Guadalajara constituye uno de los mayores patrimonios naturales y paisajísticos de Castilla-La Mancha y ha advertido de que su recuperación debe convertirse en una prioridad regional.

El incendio de La Mierla ha afectado a decenas de miles de hectáreas y llegó a penetrar en el Parque Natural de la Sierra Norte, un espacio de extraordinario valor ecológico. Pero detrás de cada hectárea quemada, ha advertido Núñez, "hay mucho más que árboles".

Núñez ha recordado además que estos municipios llevan años luchando contra la despoblación y las dificultades para mantener actividad económica y servicios, por lo que ha advertido de que el incendio "no puede convertirse en un golpe definitivo para una comarca que ya venía realizando un enorme esfuerzo por mantener sus pueblos vivos".

Por último, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que su formación realizará un seguimiento permanente de todos los compromisos adquiridos durante los últimos días por las diferentes administraciones.

Núñez ha anunciado que exigirá al Gobierno de Castilla-La Mancha que cada una de las ayudas, inversiones y actuaciones anunciadas se ejecute realmente y llegue a sus destinatarios, evitando que, una vez desaparezcan los incendios de los titulares informativos, desaparezca también el compromiso de las administraciones.

Núñez ha insistido en que la magnitud de lo sucedido exige cooperación institucional y ha defendido la colaboración entre ayuntamientos, Diputación Provincial, Junta de Comunidades, Gobierno de España y Unión Europea para movilizar todos los recursos disponibles destinados a la recuperación.

"Ahora es el momento de trabajar juntos. Pero trabajar juntos significa también cumplir. La gente de esta comarca lo ha pasado muy mal, hay personas que han visto desaparecer en unos días el trabajo de muchos años y tenemos miles y miles de hectáreas arrasadas. No podemos olvidarnos de ellos cuando las cámaras se marchen", ha advertido.

Por ello, Núñez ha concluido trasladando a los alcaldes un compromiso que ha querido asumir personalmente: "Voy a estar al lado de la Sierra Norte de Guadalajara durante todo el proceso de recuperación. Y cuando sea presidente de Castilla-La Mancha pondremos en marcha un proyecto plurianual ambicioso para que esta tierra se recupere, vuelva a generar oportunidades y tenga futuro. La Sierra Norte no puede quedarse simplemente como estaba antes del incendio: tenemos que conseguir que salga fortalecida y que vuelva a mirar al futuro con esperanza".