Núñez ve en el voto de Rodrigo (PSOE) con el PP "la representación más gráfica de que Page gobierna de espaldas a C-LM"

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha señalado que el hecho de que el diputado socialista Iván Rodrigo decidiera en el pleno de presupuestos de este martes votar junto a los 'populares' es "la representación más gráfica" de que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, gobierna "de espaldas" a Castilla-La Mancha.

A preguntas de los medios, Núñez ha recordado que el PP viene diciendo "desde hace mucho tiempo" que el Ejecutivo regional gobierna "de espaldas" a las sociedad de Castilla-La Mancha.

Algo que ha considerado "negativo" para los intereses de la región. "Eso es lo que está haciendo Page y provoca no solo un perjuicio para la región sino que gente de su propio partido no quiera votar las medidas que saben que no son positivas para el conjunto de la región".

"Que ayer un diputado del PSOE votase con el PP no es sino la representación más gráfica de que Page esta gobernado de espaldas a Castilla-La Mancha y que ni los suyos le siguen", ha concluido.