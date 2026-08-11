Obispado y Diputación de Cuenca invierten 700.000 euros en recuperación de patrimonio a través de su convenio

El presidente provincial, Álvaro Martínez Chana, y el obispo de la Diócesis de Cuenca, José María Yanguas. - DIPUTACIÓN

CUENCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca y el Obispado de Cuenca han realizado actuaciones de rehabilitación y mejora en 202 iglesias, ermitas y conventos con una inversión de 5,6 millones de euros desde el año 2019.

Esto es gracias al convenio anual que suscriben ambas entidades que está dotado con un presupuesto financiado a partes iguales de 700.000 euros.

El presidente provincial, Álvaro Martínez Chana, y el obispo de la Diócesis de Cuenca, José María Yanguas, han renovado este compromiso en el Salón de Plenos de la Diputación de Cuenca para recoger las 34 actuaciones que se van a realizar este año, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

El dirigente provincial ha señalado que este convenio constituye "una herramienta fundamental para conservar un patrimonio que forma parte de la historia, la identidad y el atractivo turístico de nuestros pueblos".

En este sentido, ha destacado que la colaboración institucional permite llegar a numerosos municipios que, por sí solos, tendrían mayores dificultades para afrontar este tipo de intervenciones.

Martínez Chana ha recordado que buena parte del patrimonio religioso de la provincia se encuentra en el medio rural y constituye uno de sus principales elementos patrimoniales y culturales; así como un importante componente emocional para los vecinos y vecinas de los pueblos.

"Conservar nuestras iglesias es también conservar la historia de nuestros municipios, proteger un legado que hemos recibido de generaciones anteriores y contribuir a que siga siendo un recurso para el desarrollo turístico y cultural de la provincia", ha afirmado.

El presidente provincial ha puesto en valor la estabilidad de este programa de colaboración, que se mantiene como una de las líneas estratégicas de conservación del patrimonio provincial y que este año incrementa el número de actuaciones hasta 34 intervenciones, frente a las 29 desarrolladas en 2025.

Las actuaciones previstas permitirán intervenir en iglesias parroquiales y otros edificios religiosos distribuidos por toda la provincia, contribuyendo a garantizar su conservación y mantenimiento.

El convenio contempla inversiones que oscilan entre los 8.000 y los 40.000 euros por actuación, financiadas a partes iguales entre la Diputación y las respectivas parroquias.

Martínez Chana ha incidido en que estas inversiones generan un doble beneficio, ya que, además de proteger un patrimonio de gran valor histórico y artístico, favorecen la actividad económica vinculada al sector de la construcción y la restauración especializada, al tiempo que contribuyen a reforzar la oferta turística de los municipios.

ACTUACIONES PREVISTAS

El convenio permitirá desarrollar actuaciones en los siguientes municipios: Alberca de Záncara Alcázar del Rey La Almarcha Arcas del Villar Atalaya del Cañavate Buendía El Cañavate Casas de Benítez Casas de Fernando Alonso Casas de Garcimolina Castejón Chumillas Cuenca (Iglesia de San Felipe) Enguídanos Fresneda de la Sierra Los Hinojosos Horcajada de la Torre Masegosa Naharros Priego Ribatajada Saceda-Trasierra San Clemente (Iglesia del Convento de las Clarisas) Solera de Gabaldón Sotoca Tresjuncos Valdecolmenas de Abajo Valdeolivas Valparaíso de Abajo Valparaíso de Arriba Villar del Humo Villar del Infantado Villarejo del Espartal Villarejo Sobrehuerta.