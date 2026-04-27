La obra de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real culmina este miércoles y Page plantea imitar el modelo en toda C-LM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM

CIUDAD REAL 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Gobierno recepcionará la obra de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real el próximo miércoles, ante lo que empezará su amueblamiento.

Durante un acto celebrado en la capital ciudadrealeña, ha recordado que la intención de esta infraestructura era poder concentrar todos los servicios que presta la Comunidad Autónoma para "facilitar el trabajo de ventanilla" y mejorar la atención a los ciudadanos.

Una estrategia que, ha sugerido, podría imitarse en las otras cuatro provincias de Castilla-La Mancha. "Nos gustaría poder plantearlo en todas, aunque no en todas es igual de fácil".

Una obra que ha sido posible gracias a fondos Feder, ante lo que García-Page ha presumido de que su Gobierno ha sido capaz de ejecutar casi el cien por cien de fondos europeos, algo que ha sido posible gracias a que todas las administraciones que los han gestionado "han cumplido su parte".