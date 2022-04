La obra 'Locos' se estrena en Albacete el 22 de abril para visibilizar que la salud mental afecta también a los hombres

ALBACETE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Locos' se estrenará el 22 de abril, a las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura 'José Saramago' de Albacete, a beneficio de Lassus, Asociación de Ayuda contra el Síndrome Depresivo. El dramaturgo José Pascual Abellán estrena la versión masculina de 'Locas' para hacer visible que la depresión también es una patología que afecta a los hombres.

La concejala de Atención a las Personas, Juani García, ha subrayado la importancia de hacer visible que la salud mental también afecta a los hombres y se acabe con el estereotipo de que la depresión es una enfermedad femenina.

"En salud mental la sensibilización es clave, pero además es muy importante que hagamos ver que la depresión, la ansiedad o el estrés, también afectan a los hombres", ha expuesto la concejala de Atención a las Personas, quien ha argumentado que frente a este estereotipo que tenemos de los hombres, "como personas fuertes, que pueden con todo, parece que no pueden tener un momento de flaqueza, y eso hace que al estigma de la depresión, se sume el estigma de que no es posible que un hombre sienta esta enfermedad".

La presidenta de la asociación, Mercedes Sánchez, ha tenido palabras de gratitud para el dramaturgo Pascual Abellán por crear obras en torno a la salud mental y ayudar a Lassus en tantas ocasiones. Con esta representación, Lassus inicia la celebración de su 25º aniversario. Las entradas ya están a la venta en Globalentradas.com, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

José Pascual Abellán ha explicado que en esta versión masculina de 'Locos' se ha mantenido la historia, tal y como la escribió para 'Locas', --obra que estrenó en el año 2010, que estuvo representándose durante 12 años y de la que existen 35 versiones internacionales--; con los mismos perfiles y las mismas historias personales, "porque si hubiese cambiado algo, ya no sería la misma obra de teatro". Si que la dirección, en esta ocasión, se ha confiado a una mujer, Eva Egido Leiva, igual que en 'Locas' fue dirigida por un hombre, el propio dramaturgo.

Los actores Richard García Vázquez y Nacho Hevia, protagonizan los papeles de estos dos hombres que se encuentran en la consulta de un psiquiatra, uno con una vida muy ajetreada, llena de estrés, y otro encerrado en su casa, sin fuerzas para nada, pero al final, coinciden, en que pese a sus diferencias vitales, tienen algo en común, los dos están muy cerca de la final línea que separa la locura de la cordura.

"Es un buen momento para hablar de salud mental, un problema del que por fortuna parece que se habla algo más, pero creo que también es importante aportar la perspectiva de género, yo mismo me preguntó porqué escribí 'Locas' pensando en mujeres como protagonistas", ha reflexionado en voz alta Pascual Abellán, quien ha confesado que desde que en 2010 escribió esta obra, que además fue su primera creación teatral, pensó en que tenía que haber una versión masculina.

"Entiendo el teatro no solo como fuente de entretenimiento, sino también como un punto de encuentro y debate social, por eso es importante que contribuyamos a despatologizar a la mujer, porque de alguna manera hemos contribuido a ocultar esa realidad que es que la depresión también es un problema de salud de los hombres".

Para apoyar esta realidad, en la rueda de prensa de presentación de 'Locos' ha intervenido Nacho Collado, usuario de Lassus, asociación a la que le ha dado las gracias por ayudarle a superar una depresión que ha padecido durante la mitad de su vida. "Tengo 30 años y durante 15 años de mi vida he padecido depresión, he tenido varios intentos de suicidio y después de tocar fondo, llegué a Lassus y comprendí que la depresión no es un pozo sin fondo, sino un túnel donde al final se ve la luz y del que se puede salir, con ayuda, con cariño y apoyo de los demás".

José Pascual Abellán ha mostrado todo su reconocimiento a Lassus, que cumple este año su 25º aniversario, con programas y proyectos de atención al colectivo de personas con depresión, ansiedad y estrés, también de apoyo a sus familiares. Ofrecen una línea asistencial, con refuerzo psicológico, individual y talleres grupales de yoga, pensamiento positivo, mindfulness, habilitades sociales y grupos de apoyo mutuo. Además, trabajan con un programa de prevención de suicidio en jóvenes, 'Quédate conmigo', en los institutos de secundaria de la provincia.