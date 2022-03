El obrador Masa Madre combina pan artesano y repostería toledana con arte de autores locales: "Somos la casa de todos"

TOLEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Obrador Masa Madre en Toledo, en pleno Casco Histórico de la ciudad desde hace un lustro, combina los aromas de la repostería tradicional y el pan artesano con el arte de autores locales, una experiencia que consideran "novedosa" y que representa "un regalo para los visitantes".

"Somos la casa de todos", ha destacado la regente del obrador, Carmen Santamaría, en declaraciones a Europa Press, quien ha asegurado que la idea de combinar ambos estilos surgió al descubrir que la ciudad contaba con muchos artistas, lo que les llevó a "ceder las paredes" de la panadería para visibilizar su trabajo.

Por ello, Santamaría ha explicado que, con motivo del quinto aniversario del obrador el pasado mes de febrero, decidieron inaugurar una nueva exposición del artista Fran Sánchez-Lignum, "un buen escaparate" para que los clientes la conozcan y en la que éste refleja sus vivencias personales.

Además de esta exposición, la sexta que ha acogido el obrador, la regente ha indicado que también se han expuesto otras representaciones de otros cinco artistas toledanos o residentes de la ciudad.

Respecto a la acogida de la muestra por parte de los clientes, Santamaría ha explicado que ha generado una sensación "extraña", pero, a su vez, a nadie le ha pasado "inadvertida". "Fran es un artista muy singular, yo creo que tiene mucha trayectoria y mucho futuro en el arte", ha remarcado.

COMPRAR EL PAN Y DISFRUTAR DE UN CUADRO

En este enclave singular, el cliente no solo respira el olor a dulce sino que puede disfrutar de un entorno artístico. Por ello, Sánchez-Lignum ha cuestionado por qué el arte tiene que estar siempre en los museos o en sitios más formales. "¿Por qué no puedes venir a comprar el pan y ver un cuadro y disfrutar de él?".

"Creo que es una experiencia nueva", ha señalado el artista, que ha destacado que llegar a un lugar en el que no se suelen exponer piezas de arte y poder disfrutarlas mientras escoges tus dulces favoritos y el café recién hecho, "es un regalo para la gente que viene".

Al hilo de esta idea, ha puesto en valor que nunca había tenido la oportunidad de visibilizar sus piezas en un lugar tan cotidiano como Masa Madre, ya que en sus cinco años de trayectoria sus obras se han exhibido habitualmente en bares o salas de exposición.

Del mismo modo, ha recalcado que este estilo de venta no se ha llevado a cabo en ninguna otra panadería de Toledo y por ello ha animado a los espacios gastronómicos a sumarse a esta iniciativa que aporta al local "mucha diversidad y un ambiente especial".

UN DIARIO EN LA PARED

Este autor ha definido la muestra como la historia de su vida, un diario en la pared que le ha servido de terapia emocional. "Lo más destacado de mi exposición es que representa un poco lo que me ha pasado de un tiempo a esta parte y yo creo que cada cuadrito es una escena representativa de algo de mi vida", ha resaltado.

Haciendo hincapié en el origen, el artista ha destacado que no ha sido algo planeado desde el principio, porque consta de diferentes piezas que llevaba haciendo desde verano y que ni el mismo comprendía. "En realidad no sabía por qué hacía estos dibujos, simplemente me pongo a pintar todos los días y esto es lo que sale", ha señalado.

Sobre la posibilidad de materializar esta exposición, el artista acudió a su arsenal de obras y escogió como punto de partida un momento de su vida en el que padecía un complicado estado de salud, que le condujo al declive emocional, personal y profesional.

Tras este proceso de organización y creación de la iniciativa, el artista ha asegurado que se ha conocido a sí mismo y ha podido ahondar en los momentos más oscuros de su trayectoria, lo que ha supuesto para él una gran terapia. "Para mi esta exposición es un poco especial porque me ha permitido darme cuenta de cómo me encontraba en esos momentos concretos", ha insistido.

Entre lienzos, dibujos y pequeños detalles de la naturaleza, Sánchez-Lignum ha perdido la cuenta del número de obras que componen este diario, aunque ha asegurado que ha sido el conjunto de piezas suficiente para analizar cada una de las etapas por las que ha pasado en los últimos meses.

"CORAZONES DE MASA MADRE", PRODUCTO MÁS EXITOSO

La regente ha explicado que la idea de implantar este negocio familiar surgió de la pasión y el entusiasmo de encontrar un local en el Casco Histórico de la ciudad. "Nos encanta el casco de Toledo".

Entre los diferentes productos que elabora Masa Madre, Santamaría ha destacado como "más exitoso" la tradicional palmera de chocolate, a la que denominan "corazones de Masa Madre", así como el pan artesano. "Intentamos hacer las cosas bien y volver a la tradición, a lo artesano y más significativo", ha recalcado.

En este sentido, ha asegurado que en los cinco años que lleva abierto este local de repostería han superado sus expectativas, ya que la gente les ha acogido "fenomenal" y eso es lo que les ha hecho disfrutar "día a día".

Por último, ha valorado que el Solete de Guía Repsol que asignaron al obrador el verano pasado se lo concedieron siguiendo el mismo criterio con el que ellos realizan las cosas, con la mentalidad de "hacer un espacio especial", en el que al entrar "sientas que te encuentras en casa".