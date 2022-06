Las obras sobre el macizo 'La Cueva' en Molinicos siguen su curso con previsión de que culminen antes de final de año

ALBACETE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación sobre el macizo de 'La Cueva', en el casco urbano de Molinicos (Albacete), siguen su curso a buen ritmo con el objetivo de hacer frente a los sucesivos derrumbes y desprendimientos que venían afectando a esta zona situada junto al arroyo del Pardal, bajo las calles Molinos y Huertos de la localidad. La DANA de septiembre de 2019 agravó la inestabilidad de esta zona ya afectada por sucesivos derrumbes, poniendo en peligro a la población.

Así lo han comprobado, sobre el terreno, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero; el delegado del Gobierno, Francho Tierraseca; y el delegado provincial de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, durante la visita que han realizado a la zona para supervisar estos trabajos, tal y como han informado estas administraciones en nota de prensa.

Al 50% de su ejecución, se prevé que las obras culminen antes de que acabe este año. La actuación ha supuesto una inversión de 974.278,69 euros, de los que 473.207,69 euros se han aportado por el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial, 250.535 euros han sido aportados por la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, 182.000 euros se han aportado por la Diputación Provincial y los 68.536 restantes, aportados por el Ayuntamiento de Molinicos.

Junto a la alcaldesa de Molinicos, Lola Serrano, han conocido al detalle la evolución de las distintas actuaciones que se vienen acometiendo para revertir una situación que suponía "un riesgo claro para la propia población", tal y como les ha concretado Jesús Benito de la Plaza García, gerente de zona en Albacete del Grupo TRAGSA.

El talud objeto de la actuación, de entre 20 y 25 metros de altura, ha estado afectado a lo largo de los años por una creciente inestabilidad geológica derivada de su propia forma subvertical, de la construcción de cuevas y cuadras en sus zonas de más fácil excavación, y de la humectación progresiva de su propia superficie.

Una situación que agravaron las intensas lluvias de la DANA que afectó a la localidad del 12 al 16 de septiembre de 2019 debido, entre otros factores, al fuerte arrastre de materiales en un terreno de baja resistencia y ya degradado como era éste, provocando grandes riesgos tanto para las infraestructuras públicas (redes de saneamiento, agua potable, viales, etc) como para las viviendas situadas en la parte superior del macizo, en las citadas calles Molinos y Huertos.

Para atajar esta situación, el Ayuntamiento de Molinicos concurrió a la convocatoria del RD ley 11/2019, de 20 de septiembre, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública por la que se adoptaban medidas urgentes para paliar daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, en este caso, la citada DANA de septiembre de 2019.

En noviembre de 2020, el BOE publicó la Resolución de las ayudas, confirmando la cofinanciación al 50% del Gobierno de España para que el Consistorio rehabilitara las zonas afectadas por esos desprendimientos en el paraje urbano de 'La Cueva'.

RESPALDO UNÁNIME

Un respaldo unánime de las administraciones que Lola Serrano ha agradecido enormemente porque, de no haberse producido esta "suma de esfuerzos" el Ayuntamiento no habría podido asumir el coste de estos trabajos que, de no haberse llevado a cabo, podrían haber tenido nefastas consecuencias para la localidad y, especialmente, para quienes habitan en esa zona, como ha explicado la regidora, quien ha subrayado que estas actuaciones han contribuido de forma decisiva a garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas "evitando daños personales o muertes".

Una vez realizados los pertinentes ensayos, estudios e informes previos, se procedió a definir cuatro zonas sobre las que actuar de forma diferenciada para mitigar riesgos de nuevos desprendimientos.

Tras las labores iniciales (de desbroce, limpieza de la zona y nivelación de tierras y efectuados tanto el desescombro como la gestión de residuos), se dio paso a la solución de estabilidad en la zona 4 del talud (la oeste) con la ejecución de cuatro muros para contener los techos de las cuevas. Posteriormente al montaje de una línea horizontal de seguridad fija con anclajes de acero para la ejecución de las siguientes fases (y tras un primer saneamiento manual del talud), se comenzaron las actuaciones de sostenimiento y corrección, que son las que actualmente están en ejecución con la previsión de completarse en este último semestre de 2022.

Lo fundamental, ha dicho Tierraseca, "es la colaboración institucional, que es clave cuando se producen episodios climatológicos adversos en lugares en los que los ayuntamientos no tienen una solvencia económica". El Gobierno de España es "sensible" a este tipo de desastres por episodios climatológicos adversos, sobre todo en el ámbito rural, y trabaja para resolver estas ayudas y subvenciones de forma ágil. Ayudas a las que, cuando no superan el 50% del presupuesto de los trabajos a acometer, como es el caso de esta actuación en Molinicos, se unen las de la Diputación, "que presta asistencia técnica y financiera a los municipios", y las del Gobierno Regional.

De su lado, Pedro Antonio Ruiz Santos ha calificado de "ejercicio de coordinación fundamental", la cofinanciación de la obra y ha señalado que "problemas con las DANAS o Filomenas hay muchos, pero hay un factor que hace saltar todas las alarmas, y requiere unificación competencial, y es que no hablamos de una carretera o un refuerzo de un camino, sino personas que pueden perder su domicilio o su vida y eso requería un esfuerzo especial de todas las Administraciones Públicas".