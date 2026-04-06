Las obras del Paseo del Bosque de Puertollano obligarán a restringir el tráfico

Plano de la zona afectada por las obras. - AYUNTAMIENTO

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 6 (EUROPA PRESS)

Las obras de remodelación del Paseo del Bosque de Puertollano (Ciudad Real) obligarán en los próximos días a restringir el tráfico en sentido descendente -- números impares--, por lo que solo podrán acceder residentes, vehículos de carga y descarga, vehículos pesados y autobuses.

El resto de vehículos deberá utilizar la calle Ancha como itinerario alternativo. Además, según ha informado el consistorio este lunes, la calle Pablo Neruda pasará a tener sentido único descendente, manteniéndose los estacionamientos en su disposición actual.

Asimismo, y con el fin de facilitar la nueva organización del tráfico, se reubicarán las baterías de contenedores de residuos de la calle Pablo Neruda, que se distribuirán entre las calles Ancha y Puerto; se implantará nueva señalización horizontal y vertical en la intersección de la calle Ancha con la calle Pablo Neruda y se reorganizará el aparcamiento regulado (zona azul) entre el número 21 y el 29 de la calle Ancha, que pasará de disposición en batería a cordón.

El consistorio informa asimismo de que las obras en aceras y calzada del Paseo de San Gregorio se ejecutarán de forma progresiva, "garantizando en todo momento espacios habilitados para carga y descarga para el resto de establecimientos de la zona".

Entre los días 8 y 9 de abril se llevarán a cabo los trabajos de instalación de cartelería informativa, pintura y señalización en la calle Ancha, reubicación de contenedores, adaptación de semáforos y apertura al tráfico con la nueva configuración.

"El Ayuntamiento de Puertollano agradece de antemano la colaboración y comprensión de los ciudadanos ante las posibles molestias que estas actuaciones puedan ocasionar", concluye.